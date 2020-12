Més de 300 hospitalitzats a l'Índia per una malaltia desconeguda

Una malaltia desconeguda ha afectat durant el cap de setmana més de 300 persones a la ciutat índia d'Eluru, situada al sud-est del país, a l'estat d'Andhra Pradesh. Entre els afectats hi ha diversos infants, alguns de només quatre anys, segons informa el diari The Indian Express. Les autoritats locals van assenyalar en un primer moment que l'origen dels problemes de salut es podria trobar en la contaminació de l'aigua potable o de l'aire, però cap d'aquestes hipòtesis no s'ha confirmat.

"Hem descartat la contaminació de l'aigua i de l'aire com a causa. Les mostres d'aigua es van enviar a analitzar i no s'hi ha trobat contaminació. Les mostres de sang dels pacients s'han enviat al laboratori. No s'hi ha detectat cap infecció vírica. Tots els pacients són negatius de covid-19. És una malaltia misteriosa i només les anàlisis del laboratori revelaran de què es tracta", ha afirmat el ministre de Salut de la regió, Alla Kali Krishna Srinivas. Segons ell, diumenge al vespre 125 dels pacients ja havien rebut l'alta i la resta estaven fora de perill. Un dels afectats per l'estranya malaltia va morir, però segons les autoritats locals va ser a causa d'una aturada cardíaca sense cap relació amb aquest problema de salut.

De totes maneres, el diputat opositor Nara Chandrababu Naidu ha insistit a través de Twitter en la teoria de l'aigua contaminada, ha acusat el govern de la regió d'estar ocultant la realitat i ha exigit una "investigació imparcial i completa de l'incident". Fa deu dies s'havia detectat un episodi d'aigua contaminada a la zona d'Eluru.

With more than 250 people now affected, the situation in #Eluru is worsening. I demand an impartial, full-fledged inquiry into the incident. Floods, cyclone or healthcare, the YSRCP Govt has been caught napping in emergency situations. (1/3) — N Chandrababu Naidu #StayHomeSaveLives (@ncbn) December 6, 2020

Els afectats pateixen principalment nàusees, convulsions, desmais i pèrdua de consciència i, segons un responsable mèdic de l'Hospital d'Eluru citat per The Indian Express, "els que s'han trobat malament, especialment els nens, han començat a vomitar de cop després de queixar-se de coïssor als ulls". Les autoritats han enviat a la zona equips mèdics especialitzats per investigar les causes del problema.