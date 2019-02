Una vuitantena de morts en un incendi al centre històric de la capital de Bangladesh

En qüestió de minuts, el centre històric de la capital de Bangladesh s'ha convertit en un autèntic infern. L'incendi del material inflamable que es guardava en un magatzem ha provocat que ràpidament les flames s'escampessin pels edificis propers i les autoritats eleven ja a almenys 77 persones mortes i mig centenar més de ferits.

El balanç final d'aquesta tragèdia pot augmentar perquè encara no s'ha desenrunat la zona i poden haver-hi més cadàvers i un número indeterminat de ferits presenten lesions molt greus que els fan estar en perill de mort, han explicat a l'agència Efe fonts mèdiques dels hospitals que estan atenent les víctimes. Algunes presenten cremades a fins el 60% del seu cos.

651x366 Familiars i amics pregant per les víctimes en una cerimònia que s'ha celebrat al centre de Dacca / MOHAMMAD PONIR HOSSAIN / REUTERS Familiars i amics pregant per les víctimes en una cerimònia que s'ha celebrat al centre de Dacca / MOHAMMAD PONIR HOSSAIN / REUTERS

L'incendi es va declarar poc abans de la mitjanit de dimecres quan en un edifici de cinc plantes conegut com la Casa Haji Wahed va ser completament arrasat per les flames que es van produir arran de la crema de productes de plàstic altament inflamables. Alguns testimonis parlen de petites explosions. Malgrat la rapidesa de reacció de 200 efectius dels bombers, l'incendi es va propagar amb molta celeritat i no va es va poder extingir fins nou hores després. "L'àrea està tan congestionada, no hi ha un espai ample o una gran via per portar fàcilment aigua", ha denunciat a Reuters un oficial del cos.

De moment, no hi ha cap tesi sòlida de la causa de l'origen i ja s'ha ordenat una investigació, segons ha confirmat el ministre d'Interior, Asaduzzaman Khan, que no ha aportat més detalls.

No obstant això, la laxa normativa de seguretat i prevenció d'incendis i la seva escassa aplicació ha provocat que en els últims anys s'hagin produït diversos focs al centre de la ciutat, amb centenars de morts. L'últim gran incendi es va produir el 2012 en una fàbrica de roba als afores de Dacca i hi van morir 117 persones però el més greu és del 2010, amb 124 víctimes mortals, després que ´l'esclat d'un transformador elèctric originés un devastador incendi que va matar 124 persones. La tragèdia va encendre totes les alarmes i va suposar un punt d'inflexió perquè les autoritats impulsessin plans de prevenció que, com denuncien els bombers, no s'han actualitzat.