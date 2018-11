Almenys 31 morts i un centenar de desapareguts en els incendis que cremen a Califòrnia

Les autoritats i els serveis d'emergències segueixen aquest dilluns buscant més de 100 persones desaparegudes a la zona afectada per l'incendi gegantí que crema des de dijous al nord de Califòrnia (EUA) i que, amb un altre foc al sud, han causat almenys 31 morts.

Segons informació actualitzada avui pel departament de bombers del comtat de Butte (Calfire) al seu compte de Twitter, l'incendi, batejat com a 'Camp Fire', a més de cobrar-se la vida d'almenys 29 persones i deixar ferits tres bombers, ha arrasat ja prop de 45.000 hectàrees, 6.450 habitatges i 260 comerços.

El xèrif del comtat de Butte ha precisat que els sis últims cossos han sigut localitzats a la localitat de Paradise.

El 'Camp Fire', contingut en un 25%, ha arrasat gairebé del tot Paradise, de 26.000 habitants, uns 280 quilòmetres al nord-est de l'àrea de la badia de San Francisco, on des de dijous es manté activada l'alerta roja per la mala qualitat de l'aire a causa del fum provinent de l'incendi.

Aquest foc és dels més mortífers viscuts mai a Califòrnia, l'estat més poblat dels Estats Units, juntament amb el de Griffith Park a Los Angeles el 1933 (29 morts) i el d'Oakland Hills el 1991 (25 morts).

Els cadàvers han sigut trobats completament calcinats i en alguns casos s'han recuperat ossos aïllats de la resta del cos, de manera que un equip d'antropòlegs i d'experts en anàlisi d'ADN s'ha traslladat a la zona per ajudar en les tasques d'identificació.

L'origen de l'incendi segueix sent desconegut, i la portaveu de Calfire, Janet Upton, ha apuntat que els investigadors estan explorant totes les possibles causes, "incloent-hi la possibilitat que el foc s'iniciés a partir d'una espurna d'equipament elèctric".

La principal companyia proveïdora de gas i electricitat de l'estat, Pacific Gas & Electric Co (PG & E), ha informat als reguladors que va detectar un "problema" en una línia d'alta tensió pròxima a l'àrea on es va declarar l'incendi només uns minuts abans que s'iniciessin les flames.

En paral·lel al 'Camp Fire', un altre gran incendi està cremant al sud de l'estat, a prop de Los Angeles. Ja hi han mort dues persones que circulaven en un cotxe, segons ha confirmat la policia local. El 'Woolsey Fire' ha cremat 33.600 hectàrees en una zona que inclou les ciutats de Malibú, Calabasas i Thousand Oaks –on dimecres es va produir un tiroteig que va deixar 13 morts.

Aquests dos focs, juntament amb un altre de més petit, el 'Hill', també al sud, han obligat a desallotjar unes 300.000 persones i han portat el governador de Califòrnia, Jerry Brown, a demanar formalment al president dels Estats Units, Donald Trump, un declaració de "gran desastre".

En cas de ser concedida, la declaració oferiria als afectats pels focs ajuda financera del govern federal per a allotjament, atur, despeses legals i tractament psicològic.

Dissabte, Trump va culpar les autoritats californianes d'una "absoluta mala gestió" dels incendis i va amenaçar amb cancel·lar futures ajudes federals.

There is no reason for these massive, deadly and costly forest fires in California except that forest management is so poor. Billions of dollars are given each year, with so many lives lost, all because of gross mismanagement of the forests. Remedy now, or no more Fed payments!