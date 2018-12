L’increment d’emissions a Catalunya pot posar en perill el compliment de l’objectiu 2020

Els gasos d’efecte hivernacle (GEH) segueixen una corba ascendent a Catalunya. Les emissions van créixer un 2,6% el 2016 -últim any amb dades disponibles-, i això vol dir 44,5 milions de tones de CO 2 emeses a l’atmosfera, segons les últimes dades de l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic (OCCC). Malgrat que la Generalitat sosté que l’increment que es va començar a notar amb la represa de l’economia està cada any per sota del que s’havia previst, també reconeix que com més s’acosta el 2020 menys marge hi ha per assegurar l’objectiu de reducció que ha marcat la UE.

Pel que fa a les emissions difuses, que són el 70% del total i inclouen el transport com a primera font contaminant, Catalunya ha d’haver-les retallat un 13% respecte al 2005 quan arribi la data límit. Per complir-ho caldria una reducció “lineal i contínua” de les emissions entre el 2013 i el 2020, reconeix el mateix Govern. Però la realitat és que van créixer un 4% fa dos anys. La dada optimista que defensa la Generalitat és que els creixements de gasos d’efecte hivernacle van per sota dels objectius màxims marcats cada any. La pessimista és que la diferència amb aquests màxims s’escurça cada cop més: “Cal treballar per no incrementar les emissions els anys següents i córrer el risc de no arribar a la fita establerta”, constata el departament de Territori i Sostenibilitat.

Una de les mesures estrella per combatre el CO 2 provinent dels vehicles a Catalunya era l’impost que finalment el Govern ha ajornat i que no s’aplicarà fins a finals de l’any que ve o principis del 2020. Els departaments de Territori i Economia al·leguen problemes tècnics i del redactat de la llei de canvi climàtic -on es recollia aquesta mesura- que forcen a endarrerir-la.

Els gasos de la indústria, a l’alça

Les emissions de gasos de la indústria i la resta d’instal·lacions sotmeses al règim europeu de comerç de CO 2 també estan creixent: concretament ho van fer un 6% durant l’any passat, un ritme que es manté des de fa tres anys. A tot el territori hi ha 124 instal·lacions que han emès 15 milions de tones de CO 2 , l’equivalent aproximadament a un terç del total d’emissions de gasos hivernacle al país.

Malgrat tot, el Govern va valorar que l’augment global dels gasos contaminants és menor a la millora del PIB, cosa que equival a una economia més eficient.