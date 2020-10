Indignació al Quebec per la mort d'una dona indígena a l'hospital quan dues infermeres se'n mofaven

El vídeo que va gravar una dona indígena en un hospital del Quebec poc abans de morir ha posat sobre la taula un problema de racisme sistèmic al Canadà. Joyce Echaquan, una dona d'Atikamekw de 37 anys i mare de set fills, va ingressar dissabte a l'Hospital de Lanaudière a la ciutat de Joliette, queixant-se d'un mal de panxa recurrent i advertint que tenia problemes cardíacs. Dos dies més tard va emetre a través de Facebook Live un vídeo de set minuts en què apareix lligada i demanant: "Veniu a buscar-me, m'estan drogant", mentre algunes infermeres es mofaven d'ella. Dilluns va morir.

En el vídeo es veu la dona cridant i fent-se cops i se sent com al cap d'una estona dues infermeres entren a l'habitació i li diuen: "Ets imbècil", "Estàs fent teatre?", "Has pres males decisions, què pensaran els teus fills si et veuen així" o "Només serveix per follar".

Líders indígenes han denunciat que la mort de la dona és un exemple del racisme estructural al país. "La discriminació contra la gent de les nacions indígenes continua en el sistema sanitari i això s'ha d'acabar", va dir Perry Bellegarde, cap de l'Assemblea de Nacions Indígenes.

El ministre canadenc de Serveis per als Indígenes, Marc Miller, va reaccionar dimarts assegurant que la mort de la dona "mostra la pitjor cara del racisme" i que "no es tracta d'un fet aïllat" al Canadà. El primer ministre del Quebec, François Legault, ha condemnat els fets i ha dit que una de les infermeres ha estat acomiadada, però ha rebutjat que hi hagi un problema general: "No crec que es tracti així la gent de les nacions indígenes als nostres hospitals".

Indígenes maltractades a l'hospital

Fa un any una comissió d'investigació va fer públic l' Informe Viens, un document de 488 pàgines que conclou que és "impossible negar" que els indígenes del Quebec pateixen una "discriminació sistèmica" en l'accés als serveis públics, inclosa la salut. L'informe es va fer amb 1.200 testimonis que van denunciar ser víctimes d'abusos. Els líders indígenes han denunciat que les recomanacions recollides a l'informe no s'han complert.

El cas ha fet sorgir una colla de denúncies de dones indígenes al Quebec que han patit experiències traumàtiques en el mateix hospital o en d'altres del servei públic. "Mai més tornaré a l'Hospital de Joliette", ha explicat a Radio Canada Samantha Jacob, de la mateixa comunitat, a qui, sense avisar-la, li van administrar morfina per un dolor d'artrosi quan al seu historial clínic figurava que hi era al·lèrgica.

"Em sembla que no puc expressar el que sento quan veig el vídeo dels últims moments de Joyce Echaquan" –ha tuitat Frances Elisabeth Moore, una activista d'Ontario–. "De vegades demano a algú que m'acompanyi a l'hospital perquè no m'hi sento segura. No és res de nou. No és que no se'n parli. És que no heu escoltat. Espero que de l'heroica acció de la Joyce en surti alguna reforma seriosa. Descansa en pau, germana".