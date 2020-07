Castex ajorna fins al 2021 la reforma de les pensions de Macron

Calma i temps. Amb aquests dos elements, el flamant primer ministre francès, Jean Castex, ha optat per congelar el diàleg amb la patronal i els sindicats fins a la tardor per donar marge perquè la crisi sanitària i econòmica que està deixant el coronavirus desocupi el centre d’atenció per a la recuperació del país. “La prioritat ara és la batalla contra la crisi, per l’ocupació i per lluitar contra l’atur”, ha afirmat Castex en la seva intervenció davant dels periodistes després de la primera reunió amb representants sindicals. El nou calendari retardaria fins al 2021 l’entrada en vigor del nou sistema de pensions i la nova assegurança per desocupació, dues de les propostes estrella del programa amb què el president Emmanuel Macron es va instal·lar a l’Elisi el 2017.

La priorité des priorités, c'est la lutte contre la crise et le chômage, et le retour à une croissance économique qui sera riche en emplois durables. — Jean Castex (@JeanCASTEX) July 17, 2020

Castex, però, està marcant nou ritme a un govern que Macron acaba de remodelar i que abans de l’epidèmia havia topat amb la fortalesa del moviment sindical francès per la retallada de drets adquirits en els sectors estratègics de l’educació i el transport públic i per les reivindicacions dels armilles grogues.

El nou primer ministre arriba amb l’etiqueta de gestor i sobretot de tenir mà esquerra en les negociacions, qualitat lloada pel mateix Macron, que s’ha evidenciat amb les cares relaxades dels interlocutors de les grans centrals sindicals, res a veure amb la tensió que es vivia amb el seu predecessor, Édouard Philippe. En un gest de bona voluntat, l’executiu deixa en suspens les polèmiques mesures aprovades el novembre del 2019 que endurien les condicions per cobrar prestació de desocupació.

Amb tot, és un ajustament del calendari per negociar sense el neguit del coronavirus i per esgarrapar uns mesos per trobar un “nou mètode” que distingirà el “caràcter estructural de la reforma” i “el seu aspecte financer”, ha dit el primer ministre.

Macron manté l’ agenda reformadora, segons va anunciar el 14 de Juliol, el dia de la Festa Nacional, però també és conscient que la despesa social s’ha disparat i que l’aturada econòmica forçada pel coronavirus ha canviat prioritats i les maneres de fer front a aquestes reformes pendents. El govern ha anunciat un paquet de 100.000 milions d’euros d’estímul per crear ocupació, que detallarà passat l’estiu, quan quedin poc més de 500 dies per a les eleccions.