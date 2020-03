Johnson torna a rectificar i urgeix al confinament durant tres setmanes

Rectificació total després de mostrar-se molt refractari a prendre la decisió del tancament pràcticament absolut del país. Amb tot, en un discurs breu adreçat al país, el primer ministre britànic, Boris Johnson, finalment ha urgit aquest dilluns a la nit els seus conciutadans a un confinament quasi total durant tres setmanes davant del que ha definit com “un moment d'emergència nacional”. La mesura arriba 24 hores després que demanés a 1,5 milions de persones, els més vulnerables, tancar-se a casa durant 12 setmanes.

A partir d'aquesta mateixa nit, doncs, només s'autoritza la sortida del domicili amb propòsits molt limitats. Són els següents: comprar els aliments que calguin però "com menys sovint millor", i si és possible fer-ho a través dels serveis de les botigues virtuals i de repartiment a domicili; per practicar “una modalitat d'exercici al dia, córrer, caminar o anar en bicicleta, tot sol o amb membres de la unitat familiar”; per a qualsevol necessitat mèdica; “per proporcionar atenció o per ajudar una persona vulnerable”, i per anar i tornar de la feina, “però només en cas que sigui absolutament necessari i no es pugui treballar des de casa”.

Al cap de tres setmanes es revisaran les mesures que només “relaxarem si les proves demostren que és possible” fer-ho, ha avançat. “Cal guanyar temps, cal quedar-se a casa, protegir el nostre Sistema Nacional de Salut i salvar vides”. Es tracta, esclar, d'alentir la propagació de la malaltia i d'impedir el col·lapse del sistema sanitari, ara ja molt estressat, especialment a Londres.

Multes per les infraccions

La policia, ha advertit el primer ministre, tindrà el poder de multar a tots aquells que incompleixen les regles i podrà dissoldre qualsevol tipus de reunió. A més, per garantir l'estricte compliment de les ordres, el govern també ha ordenat el tancament de totes les botigues de productes no essencials, amb l'excepció dels supermercats i les farmàcies. Botigues de roba, electrònica i altres locals, incloses les biblioteques, els parcs infantils, els gimnasos a l'aire lliure i els llocs de culte també estaran tancats durant, en principi, el mateix període de temps. Es prohibeixen també tots els esdeveniments socials, inclosos casaments, batejos i altres cerimònies, amb l'excepció dels funerals i sempre amb la presència d'un nombre molt reduït de persones.

Els grans parcs urbans, però, estaran oberts ja que són els llocs més habituals on els britànics fan exercici. En qualsevol cas, Johnson ha reiterat que “les reunions de més de dues persones es dispersaran”.

La primera ministra d’Escòcia, Nicola Sturgeon, i el primer ministre de Gal·les, Mark Drakeford, també han anunciat en discursos igual de breus les mateixes mesures. Johnson ha admès "l'enorme esforç" que demana al seus conciutadans. I també el "dany que aquesta interrupció fa i farà a la vida de la gent, a les seves empreses i als seus llocs de treball". Però no hi ha "opcions fàcils", ha afegit.

Les estadístiques d'aquest dilluns no conviden a l'optimisme. Fins ara s'han registrat 6.650 casos i 335 morts a causa de la pandèmia al Regne Unit.