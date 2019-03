Alarma a França per lesions oculars amb pilotes de goma

Fins a 35 oftalmòlegs francesos de renom denuncien en una carta adreçada a Emmanuel Macron una “epidèmia mai vista de lesions oculars gravíssimes” produïdes pel llançament de pilotes de goma de les forces de seguretat des que van començar les mobilitzacions dels anomenats armilles grogues a França, al novembre. Els facultatius van enviar la carta a Macron fa un mes reclamant “amb insistència” una moratòria de la utilització d’aquesta “arma” dels agents. Davant la falta de resposta de Macron, els oftalmòlegs van acceptar que el diari Le Journal du Dimanche es fes ressò de la carta aquest diumenge amb l’objectiu que la seva petició sigui escoltada pel govern.

“Les ferides oculars que s’han produït les últimes setmanes no es deuen a l’atzar o a la inexperiència”, avisen els signants de la carta. Els oftalmòlegs fan referència a la vintena de persones ferides per pilotes de goma des de l’inici de les protestes dels armilles grogues. “El gran nombre de pilotes [de goma] disparades amb una energia cinètica conservada a llarga distància i la imprecisió inherent d’aquesta arma preveien necessàriament un gran nombre de mutilacions”, argumenten els metges. Els oculistes asseguren que s’han posicionat públicament contra l’ús d’aquesta arma per “evitar més mutilacions”, i aclareixen que no els mou cap motivació política o sindical.

Des de l’inici de les manifestacions dels armilles grogues, les forces de seguretat han fet fins a 13.000 llançaments de pilotes de goma, segons el secretari d’estat del ministeri de l’Interior, Laurent Nuñez. En una defensa aferrissada de l’ús d’aquesta arma, la mà dreta del titular d’Interior va assegurar al Senat que sense les pilotes de goma “es privaria les forces de l’ordre d’un mitjà que ha passat a ser necessari per dissipar la violència i contenir els desbordaments”. Nuñez també va precisar que s’han obert 83 investigacions per la utilització d’aquesta arma durant les protestes dels armilles grogues.

La cambra alta, on els partits conservadors són majoritaris, va debatre dijous una proposició de llei per prohibir la utilització de pilotes de goma. Però la majoria dels senadors van votar en contra del text. El Consell d’Estat també va rebutjar el mes passat les demandes de suspensió de l’ús de les pilotes de goma que havien presentat conjuntament la Lliga dels Drets de l’Home i la CGT.

No és la primera vegada que s’insta el govern francès a posar fi a aquest mètode antiavalots. A finals de febrer, el Consell d’Europa va recomanar a França que suspengués la utilització de les pilotes de goma “en el marc de les operacions del manteniment de l’ordre públic” per “respectar millor els drets humans”. El Defensor dels Drets de França, Jacques Toubon, ja havia advertit al gener sobre el perill d’aquesta arma.

A més, la setmana passada l’ONU va demanar a França que investigui “l’ús excessiu de la força” contra els armilles grogues. En concret, l’alta comissària de les Nacions Unides pels Drets Humans, Michelle Bachelet, va instar les autoritats a examinar la violència de la policia. Aquesta estirada d’orelles no va agradar gens al primer ministre francès, Édouard Philippe: “No hem esperat l’alt comissariat de l’ONU per aclarir aquests fets des del moment que hi ha denúncies”, es va defensar.