El líder del UKIP deixa la nòvia per mantenir el càrrec

Escàndol de manual per a satisfacció de la premsa sensacionalista britànica. Henry Bolton, de 54 anys, líder des de fa menys de quatre mesos del xenòfob Partit Independent del Regne Unit (UKIP), ha trencat la seva relació amorosa amb la militant Jo Marney, de 25, pels comentaris racistes que ella va fer recentment sobre la promesa del príncep Harry, l’actriu nord-americana en part d’origen negre Meghan Markle.

Marney va escriure uns missatges al mòbil que deien que “la llavor de Markle”, de mare negra i pare blanc, “tacaria” la família reial i que el futur matrimoni amb Harry aplanaria el camí perquè al Regne Unit hi hagués un “rei negre”. La persona que va rebre els missatges l’ha acabada traint: els ha filtrat al diari Mail on Sunday, que els va publicar a la portada de l’edició de diumenge. Els missatges els hauria escrit abans que el líder del UKIP i la noia comencessin a festejar, a mitjans de desembre.

Diumenge al matí, però, el partit va suspendre de militància la jove i el comitè executiu nacional del UKIP va demanar Bolton que decidís: la noia o la feina.

Altres comentaris de Marney fets públics tenien relació amb les seves preferències sexuals: “Mai no m’ho faria amb un negre”. “Per què?”, li preguntava l’interlocutor. “Lleig!” I, en tornar a parlar de la promesa del príncep, afegia: “És negra. Una estúpida actriu de la qual ningú no ha sentit a parlar”. “Això és racista”, li responia el comunicant. Però Marney reblava: “No voler que altres races i cultures envaeixin la teva no vol dir ser racista... Per aquest camí el pròxim primer ministre serà musulmà, i el rei negre”.

Arran de la pressió feta pel partit, Bolton va anunciar ahir al matí que havia “trencat la relació” que mantenia amb la noia. Ho va dir en una força vergonyosa gira per diferents ràdios i televisions britàniques: “Hem tingut una conversa llarga i trista aquesta nit [diumenge], i encara que els termes vull que continuïn sent privats, puc dir que la nostra relació s’ha acabat”.

Sobre la seva delicada posició al partit, Bolton va assegurar que no dimitirà. I va afegir: “Lamento que els desafortuntats comentaris de Jo, que no reflecteixen els seus veritables valors, s’hagin fet servir per atacar-me a mi”. Com a protesta per la seva continuïtat, un dels parlamentaris europeus del UKIP va renunciar ahir al càrrec.

Abandonant Marney, Bolton intenta salvar una carrera política ja bastant compromesa per l’erràtica deriva del UKIP -un partit sense rumb des de la victòria del Brexit al referèndum del 2016-, pels deutes que acumula i, encara més, perquè poc abans de Nadal va deixar la seva dona, Tatiana Smurova, de 42 anys, i els dos fills que ha tingut amb ella, un dels quals encara no té ni un any. Tot per estar amb la jove Marney, un fet que no va agradar gens als donants del UKIP.

La dona de Bolton també ha passat comptes amb l’infidel marit exposant la seva versió dels fets a la premsa sensacionalista, entre altres a The Sun.