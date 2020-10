L’agent que va matar Floyd, en llibertat després de pagar la fiança d’1 milió de dòlars

Derek Chauvin, el policia que va tenir un genoll sobre el coll de George Floyd durant vuit minuts i que el va ofegar tot i els crits de “no puc respirar” del detingut, va ser alliberat aquest dimecres després de pagar el milió de dòlars que se li havia imposat com a fiança. D’on ha pogut treure tants diners un agent de policia és una més de les qüestions sense resoldre en un cas que va desfermar les protestes contra el racisme més multitudinàries de l’últim mig segle als Estats Units i que amenaça ara d’incendiar la recta final de la campanya electoral.

Chauvin s’enfronta als càrrecs d’assassinat en segon i tercer grau per la mort de Floyd a Minneapolis el 25 de maig. L’agent i els altres tres policies que van intervenir en la detenció de Floyd van ser acomiadats del cos de policia després que es fes públic un vídeo gravat per diversos testimonis on es veia com li aixafaven el coll contra el terra malgrat que estava emmanillat, amb les mans a l’esquena, i malgrat les peticions d’auxili d’alguns vianants.

L’alliberament de Chauvin, confirmat ahir per les autoritats de Minnesota, amenaça d’esperonar noves mobilitzacions contra el racisme policial, quan queda ja menys d’un mes per a les eleccions presidencials del 3 de novembre.

Almenys fins ahir, les protestes racials havien estat eclipsades pel covid-19 com a gran tema de campanya, especialment després del positiu de Donald Trump, la setmana passada, i la seva breu hospitalització entre divendres i dilluns. El metge personal del president va emetre ahir un comunicat per explicar que Trump portava 24 hores sense símptomes i quatre dies sense febre, i “no havia necessitat ni rebut cap dosi d’oxigen suplementària des de la seva hospitalització inicial”. Això sí, les anàlisis mostraven que encara tenia “nivells detectables d’anticossos SARS-CoV-2”.

27 casos a l’entorn de Trump

Però malgrat ser portador de càrrega vírica, el president seguia decidit a fer vida normal. El seu compte de Twitter tornava a treure fum i el personal de la Casa Blanca s’afanyava a preparar el Despatx Oval per a la seva reaparició, que comportaria l’ús generalitzat de guants i fins i tot de vestit protector per part de tothom que s’hi acostés.

Fins ahir s’havien detectat ja 27 casos positius entre el personal de la Casa Blanca, alts càrrecs del Partit República, militars i periodistes de l’entorn del president. Tot això el dia que el cap del dispositiu contra el covid-19, el vicepresident Mike Pence, s’enfrontava a la candidata demòcrata a vicepresidenta, Kamala Harris, en el seu únic debat de la campanya. Amb el president malalt de covid i un candidat demòcrata atacat per la seva avançada edat, el rol de vicepresident agafa relleu en aquesta campanya. I malgrat no tenir la tirada mediàtica que va tenir el duel entre Joe Biden i Sarah Palin el 2008, que va superar en audiència els tres debats presidencials d’Obama i McCain, l’enfrontament entre Pence i Harris d’ahir a la nit prometia no quedar-se enrere.