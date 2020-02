Un llibre dels 80 va parlar d'un virus creat a Wuhan com a arma biològica

Existeix un llibre, Els ulls de la foscor, que a la dècada dels 80 parlava d'un virus letal creat a la ciutat xinesa de Wuhan –epicentre de l'actual brot de coronavirus– com a arma biològica. Ni l'escriptor, Dean Koontz, ni ningú podia pensar que, 40 anys més tard, la seva novel·la de terror sortiria a les portades dels diaris més importants del món perquè, en certa mesura, va vaticinar una part del que està passant avui. El coronavirus no va ser creat ni és cap arma biològica, però sí que té tot el món en alarma pràcticament dos mesos després que se'n declaressin els primers casos a Wuhan, on actualment hi ha la immensa majoria de víctimes i de morts.

A més a més, el llibre, publicat a Espanya el 1991, situa la ficció a l'any 2020, quan el Partit Comunista Xinès dissenya un virus com a armament biològic en cas de guerra. En la novel·la, els científics creen el virus, anomenat Wuhan-400, a partir de més de 400 microorganismes creats de manera artificial.

És, segons la ficció, el virus perfecte perquè no pot sobreviure fora del cos humà. Això sí, tot i que la taxa de mortalitat del coronavirus actual se situa al voltant del 2%, a la novel·la el virus fictici té una mortalitat del 100%. Segons la novel·la, el virus fictici Wuhan-400 és "pitjor" que l'Ebola. "D'una banda, una persona pot convertir-se en portador infecciós només quatre hores després d'entrar en contacte amb el virus –un període relativament curt–, i un cop infectat ningú viu més de 24 hores. La majoria moren en dotze", advertia un personatge de la novel·la.

Els fragments "premonitoris" del llibre s'han fet virals a les xarxes.