França limitarà el nombre d'excursionistes al Mont Blanc

Quatre setmanes abans de les eleccions municipals i amb una popularitat baixa, Emmanuel Macron juga la carta de l'ecologisme amb l'anunci de la creació d'una àrea de protecció per al Mont Blanc, la joia dels Alps. Preparat per al fred, amb vestit de neu, el president francès l'ha visitat aquest dijous i s'ha deixat fotografiar davant de la glacera Mar de Gel, un dels punts on més visible és l'imparable escalfament global, ja que cada any retrocedeix entre vuit i deu metres per l'augment de les temperatures.

Les clapes que es deixen veure sobre el gel han colpit Macron. "No imaginava un desglaç tan ràpid, és impressionant. Un se n'adona que la manca de decisió ens ha portat a aquesta situació", ha afirmat envoltat d'autoritats locals i guies d'excursionisme que l'han acompanyat en aquesta visita institucional.

Mer de Glace, 1910-2020.

Voilà pour quoi nous nous battons. pic.twitter.com/BVr99M7UjZ — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) February 13, 2020

En aquest punt, Macron ha fet el llançament oficial de l'Oficina de la Biodiversitat, la punta de llança de la seva política mediambiental i contra l'escalfament que ha qualificat com "el combat del segle" i una qüestió purament de supervivència del planeta. El president vol posar fre a la pujada de 20.000 excursionistes i turistes al Mont Blanc cada any i per això s'establirà una extensa àrea de protecció al voltant de la muntanya, on la massificació ha fet que en els últims anys hi hagi hagut escenes surrealistes, com l'aterratge d'un helicòpter al cim per descarregar dos turistes suïssos que es volien evitar l'ascens al cim més alt d'Europa.

A més, entre les mesures anunciades destaquen la constitució de 20 noves reserves nacionals i quatre parcs naturals a tot el país en els dos pròxims anys, cosa que suposa que hi haurà 250.000 hectàrees més sota protecció.

20.000 Alpinistes Cada any pugen al Mont Blanc

Per als ecologistes, les mesures de Macron són insuficients i critiquen que el seu viratge cap a l'ecologia té un objectiu electoral per intentar resoldre els problemes que enfronta el seu partit, La República en Marxa: el govern ha rebut un revés del Consell d'Estat per dues iniciatives legislatives i hi ha divisions internes a l'agrupació local de París.

Els Verds, que ja van donar la sorpresa a les eleccions europees de l'any passat al passar a ser la tercera força més votada, es presenten a les municipals amb bones expectatives, ja que les enquestes els atorguen un quart dels vots a ciutats com Lió i Bordeus.

A la ciutadania tampoc no li acaba de quadrar el Macron ecologista. Dues terceres parts dels francesos desconfien d'aquest interès del president pel medi ambient atès que França continua emetent la mateixa quantitat de diòxid de carboni que el 2015, i per tant incompleix els compromisos de la Cimera de París pel clima. En la lluita política, la diputada ecologista Delphine Batho ha demanat que l'acte del president al Mont Blanc sigui considerat electoral i, per tant, s'imputin els costos als comptes de la campanya del partit de Macron i no a l'erari públic.

Tren per a trajectes curts

En aquesta línia de política mediambiental, el govern de Macron ha donat l'ordre que ministres i funcionaris en viatge oficial hauran de viatjar en tren i descartar l'avió en el cas de trajectes que no superin les quatre hores. La ministra de la Transició Ecològica, Élisabeth Borne, ha matisat a l'emissora France Info que la regla podrà saltar-se quan es tracti d'una visita amb caràcter d'urgència.

A més, el govern vol animar els funcionaris a deixar el cotxe particular i els abonarà 200 euros mensuals per incitar-los a utilitzar bicicletes o compartir els seus vehicles. La ministra ha anunciat també que es remodelarà el parc automobilístic oficial perquè els cotxes en què viatgen els ministres siguin elèctrics o híbrids endollables en lloc dels de motors tèrmics, informa l'agència Efe.