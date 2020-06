La primera mascareta sanitària transparent començarà a produir-se a Suïssa

La primera mascareta sanitària totalment transparent, que permetrà al pacient veure la cara del metge o infermera, començarà a produir-se a Suïssa després d'haver acabat ja les fases prèvies a la de producció. La mascareta ha estat dissenyada per l' Escola Politècnica Federal de Lausana (EPFL) i estarà elaborada amb un material fet en gran part de biomassa, segons informa Efe.

De fet, trobar el material adequat que ofereixi una total protecció, permeti respirar bé i sigui alhora transparent ha estat un dels principals obstacles que han hagut de superar els inventors suïssos. Fa més de dos anys que s'hi van posar i les últimes fases del projecte han coincidit amb la pandèmia del covid-19 al món, que ha generalitzat l'ús de mascaretes com a principal mesura de protecció, cosa que ha donat més rellevància encara a aquest projecte i ha permès a l'EPFL obtenir ràpidament el finançament necessari per iniciar la producció.

Grups vulnerables

L'objectiu del projecte era permetre una relació més propera entre el personal mèdic i els pacients, sobretot en el cas de grups vulnerables com nens, ancians o persones amb discapacitat. Tot va néixer de l'experiència d'una dona que explicava contes als nens ingressats a l'Hospital de Ginebra i que es lamentava que, en els casos de nens molt malalts que requerien mascareta per estar amb ells, els infants no podien veure les expressions de la seva cara a l'explicar les històries.

A partir d'aquesta necessitat, dos investigadors de l'EPFL van presentar un projecte per crear una mascareta sanitària transparent davant el director d'un dels seus centres de tecnologia, Klaus Schönenberger, que va ser especialment sensible a la proposta perquè ell mateix havia participat en la lluita contra l'epidèmia d'Ebola del 2015 a l'Àfrica Occidental. En aquell context, Schönenberger va ser testimoni de la deshumanització que pateix el tracte hospitalari quan el personal mèdic va totalment protegit –en el cas de l'Ebola de cap a peus– per evitar contagis.

Totes les mascaretes transparents que hi ha actualment al mercat afegeixen simplement una lona de plàstic, un polímer sintètic que dificulta respirar bé i crea baf. Però, després de moltes proves, els científics de l'EPFL van aconseguir desenvolupar un material format a partir d'una membrana en què les fibres estan unides deixant espais de 100 nanòmetres (igual que les mascaretes quirúrgiques), que deixa passar l'aire però filtra els virus i bacteris. Seran també mascaretes d'un sol ús, però el material és en un 99% de biomassa i els investigadors treballen perquè acabi sent totalment "ecocompatible".