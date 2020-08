Melania Trump surt al rescat del president amb una defensa de la seva "total honestedat"

Un nord-americà que es despertés del coma, o un alienígena que hagués aterrat aquesta matinada a Washington, podrien pensar que els Estats Units estan governats per un home empàtic i compassiu, un líder altruista que, al preu que sigui, es desviu pels ciutadans, lluita contra vent i marea i es manté ferm, malgrat els injustos atacs dels mitjans de comunicació i l'oposició demòcrata. En la segona nit de convenció republicana, Melania Trump ha completat amb el seu discurs una llarga vetllada d'afalacs al seu marit, el president Donald Trump, a la qual han contribuït també dos dels seus fills, Tiffany i Eric. La primera dama ha convertit els seus defectes en virtuts. Sense ironia aparent, ha assegurat que no utilitzaria "el valuós temps" en criticar els demòcrates, amb l'argument que "només serveix per dividir més el país".

En un missatge des del roserar de la Casa Blanca, Melania Trump ha culminat el seu revisionisme de la presidència de Donald Trump tot assegurant que "no perd el temps jugant a la política". Un home, Trump, que té com a virtut la seva "total honestedat" i del qual, "tot i que no sempre t'agradi, sempre saps què pensa". És així, segons la primera dama, perquè el president "és una persona autèntica que estima el seu país i la seva gent". Malgrat el torrent de mentides que ha caracteritzat el seu mandat, malgrat els continus atacs, insults i paraules denigrants, Melania Trump ha carregat, no obstant, contra els "titulars negatius o falsos dels mitjans de comunicació". Un vot per a Donald Trump, ha conclòs, "és un vot de sentit comú".

651x366 La primera dama dels Estats Units, Melania Trump, durant la seva intervenció durant la segona jornada de la convenció republicana / EFE/EPA/MICHAEL REYNOLDS La primera dama dels Estats Units, Melania Trump, durant la seva intervenció durant la segona jornada de la convenció republicana / EFE/EPA/MICHAEL REYNOLDS

Melania Trump ha jugat també les cartes de la reconciliació en el conflicte racial que viu el país, i del reconeixement de la tragèdia causada per la pandèmia, àmpliament ignorada durant les dues nits prèvies de la convenció republicana. Ha enviat el seu "condol" als familiars dels morts fins ara com a conseqüència del covid-19 (que ha evitat descriure com el "virus xinès", tal com fa diàriament el president) i ha garantit als nord-americans que "el Donald no descansarà fins que hagi fet tot el que pugui per cuidar tothom" amb la consecució d'una vacuna o tractaments terapèutics efectius.

La primera dama demana la fi dels aldarulls

Amb un to diferent del de Trump, la primera dama ha compartit que "ha reflexionat sobre els aldarulls racials al nostre país". En una concessió que, fins ara, no ha fet el president, Melania Trump ha afirmat que "no estem orgullosos de parts de la nostra història", però ha animat els nord-americans a "recordar que avui som tots una única comunitat que es compon de moltes races, religions i ètnies". La primera dama ha convidat el país a "fer una pausa i mirar les coses des de totes les perspectives", a "unir-se" a l'entorn de la consecució dels "ideals americans". Ometent qualsevol referència a la violència policial contra els afroamericans que va motivar els aldarulls, Melania Trump ha demanat que es posi fi als altercats que viu el país des de l'assassinat de George Floyd a finals de maig, quan estava sota custòdia policial, i de les protestes pel tiroteig policial contra un home desarmat a Kenosha, Wisconsin, davant dels seus fills i dona.

Més enllà del discurs de Melania Trump, la segona nit de convenció republicana, que ha tingut un to menys fosc i apocalíptic que el primer dia, ha quedat marcada pel polèmic ús partidista de les institucions polítiques per part de Donald Trump i el Partit Republicà. No només l'escenari del discurs de la seva dona ha sigut la Casa Blanca, sinó que Trump ha emès un perdó presidencial a un ex-pres afroamericà i ha presidit una cerimònia de naturalització de cinc immigrants. Una politització partidista de les funcions de govern sense precedents. A més, el secretari d'Estat, Mike Pompeo, amb un discurs gravat des de Jerusalem, ha trencat una llarga tradició entre qui ostenta el seu càrrec de no participar en les convencions. Un subcomitè de la Cambra de Representants ja ha obert una investigació per la potencial violació de normes que prohibeixen que treballadors federals participin en activitats polítiques.