Un grup de policies s'han sublevat contra Nicolás Maduro i ho difonen a través de Twitter

Un grup de militars del barri de Cotiza, a la capital veneçolana de Caracas, s'han rebel·lat contra el president del país, Nicolás Maduro, aquest dilluns a la matinada. Els rebels, membres de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), han anunciat el seu aixecament a través de vídeos publicats a les xarxes socials i han fet una crida a la població a manifestar-se contra el líder del país, que aquest mes va jurar el seu nou mandat fins al 2025, un aixecament que ha durat poques hores, ja que després han sigut detinguts i se'ls aplicarà "tot el pes de la llei", segons un comunicat oficial del ministeri de Defensa.

#URGENTE 4:00 AM- Detonaciones de Armas de fuego - Grupo Militar en comando de la GNB en San José de Cotiza se subleva, desconocen a régimen de Nicolas Maduro y piden al pueblo salir a las calles #21Ene pic.twitter.com/WNBJMAi5gw — Luis Gonzalo Pérez (@luisgonzaloprz) 21 de gener de 2019

Els insurrectes eren un grup "reduït" de militars, segons ha afirmat el cap de la Força Armada Nacional Bolivariana (FANB) i ministre de Defensa, Vladimir Padrino López, a través d'un comunicat oficial. I ha afegit que els militars de la GNB han anat fins a una comissaria on s'han trobat "la resistència" d'altres agents, on s'han "rendit" i han sigut "capturats" per part de la FANB.

El comunicat ha explicat que aquesta acte respon a "interessos de l'extrema dreta" i que la seva intenció és fer trontollar "les normes elementals de la disciplina militar".

Quien ultraje sus armas con infames vicios será castigado con todo el peso de la ley. https://t.co/DC6hJZv0qs — Vladimir Padrino L. (@vladimirpadrino) January 21, 2019

Resposta policial

Els sublevats es troben sota dependències militars i estan sent investigats o, tal com diu el comunicat, "estan donant informació d'interès als organismes d'intel·ligència". La FANB acusa els rebels d'haver robat "armes de guerra" durant aquesta matinada i haver segrestat, sota amenaça de mort, quatre agents de la policia.

Els militars insurrectes del barri de Cotiza han explicat en directe el moment de l'aixecament. Segons ha pogut saber l'agència de notícies Efe, "els veïns del districte han fet una cassolada per donar suport als militars".

Siguen saliendo videos del Alzamiento Militar en comando de la GNB en #Cotiza al fondo (sonido) cacerolas de la apoyando la sublevación.



FAES y DGCIM mantienen calles trancadas al comando #21Ene pic.twitter.com/EgKkRfJtxl — Luis Gonzalo Pérez (@luisgonzaloprz) 21 de gener de 2019

Tant les casernes militars com les seus afines al partit de Maduro han seguit el seu funcionament amb total normalitat durant el dia d'avui, segons ha informat Efe. No ha passat el mateix amb els veïns del barri de Cotiza. De fet, han assegurat que a la matinada s'ha pogut sentir un tiroteig. El barri ha quedat acordonat per desenes d'agents que s'hi han desplaçat: la Policia Nacional, la GNB, el Servei d'Intel·ligència (SEBIN) i les Forces d'Acció Especials (FAES).

Els veïns donen suport als rebels

"Estàvem manifestant-nos quan ens han llançat gasos lacrimògens", ha explicat una manifestant que no ha volgut donar el seu nom. Un altre ha assegurat que dona suport "als militars que estan en contra del govern".

Una periodista del mitjà local Efecto Cocuyo ha explicat en directe a través de Twitter la situació a Cotiza. Al vídeo se senten les cassoles i la protesta dels veïns que donen suport als militars que s'han rebel·lat. A més, hi ha un moment en què se sent un soroll com d'arma de foc, que segons la periodista són els gasos lacrimògens llançats per la policia en contra dels manifestants.