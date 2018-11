El ministre Borrell surt escaldat al quiosc anglès per les declaracions sobre Escòcia

Quan no es un congrés d'hispanistes que boicoteja, són unes declaracions sobre Escòcia. El ministre espanyol d'Afers Estrangers, el català Josep Borrell, continua fent amics al Regne Unit. Les declaracions que va fer aquest dimarts a 'Politico', dient que com a conseqüència del Brexit el "Regne Unit se separarà abans que el Regne d'Espanya" i que si Escòcia aconseguís la independència pactant-la amb Westminister Espanya no s'oposaria al seu ingrés a la Unió Europea (UE), han fet que el ministre figuri a la portada d'un dels grans diaris londinencs, 'The Daily Telegraph', i del diari independentista escocès 'The National'. El primer, en contra; el segon, per una vegada i sense que serveixi de precedent, a favor.

540x306 Portada de l'edició d'aquest dimecres del 'Daily Telegraph' Portada de l'edició d'aquest dimecres del 'Daily Telegraph'

El 'Telegraph' parla de la "hipocresia" de Madrid "tenint en compte la repressió catalana". El diari afirma que la intervenció de Borrell en els afers interns del Regne Unit, més aviat poc diplomàtica, ha tingut lloc "malgrat el silenci britànic sobre la repressió contra els separatistes catalans quan van intentar avançar il·legalment cap a la independència". I es fa ressò de les declaracions de l'ex secretari d'estat del Brexit, David Jones, que assegura que les paraules del lleidatà són "d'una espantosa hipocresia".

Els conservadors escocesos van denunciar dimarts que l'anàlisi de Borrell és "senzillament errònia". I van afegir que una enquesta, també apareguda el mateix dimarts, sostenia que "només avui hem après que el 60% dels escocesos volen continuar al Regne Unit." La metodologia de la mostra, però, ha estat molt discutida pel gran guru de la demoscòpia britànica, habitual assessor de la BBC i catedràtic de la Universitat de Stratchclyde, John Curtice.

Que Borrell ha fet un flac favor a l'unionisme espanyol ho demostra el fet que Nicola Sturgeon, primera ministra d'Escòcia, va intercanviar algunes piulades amb el ministre espanyol assegurant que els seus comentaris destruïen el que "ja sabíem a Escòcia" i que només era una "història de por unionista". I va repiular les declaracions del responsable espanyol d'Afers Estrangers.

540x306 Portada d'aquest dimecres del diari independentista escocès 'The National' Portada d'aquest dimecres del diari independentista escocès 'The National'

En canvi, la premsa independentista escocesa, de fet l'únic diari que dona suport a la independència d'Escòcia, 'The National', ha rebut molt bé les paraules de Josep Borrell. El titular de la pàgina web és ben explícit: "El mite del 'Better together' [lema de la campanya unionista durant el referèndum del 2014] es trenca. Espanya donaria la benvinguda a Escòcia a la UE". I la primera pàgina de l'edició impresa va una mica més enllà: "Una altra mentida del 'Better together' destruïda". La mentida a què fa referència és al fet que el 2014 l'unionisme escocès i l'espanyol asseguraven sobre les dificultats que tindria una Escòcia independent a l'hora d'unir-se a la UE.

Però les manifestacions de Borrell a 'Politico' no poden considerar-se una frivolitat, ni tan sols una sortida de to. En un moment en què el Brexit, en l'etapa final de la negociació, està causant tota mena de tensions entre Brussel·les, Londres i la Comissió, així com amb París i Madrid, que defensen els seus interessos nacionals –Espanya sobre Gibraltar i França sobre la pesca–, la premsa anglesa considera que la intervenció del representant de la diplomàcia espanyola és un intent de treure profit del gran embolic en què continua immersa la política britànica.

Des de Downing Street, oficialment no s'ha volgut reaccionar al que, sens dubte, Londres veu com un estirabot. El govern britànic no vol distraccions quan, aquest mateix dimecres, s'intenten tancar serrells de la declaració política que pot posar fi, com a mínim, a un dels grans malsons de Brussel·les a hores d'ara: que la cimera comunitària de diumenge ratifiqui el pacte. I després, a pregar que el Parlament de Westminster l'aprovi. El que menys vol Theresa May, doncs, és una picabaralla amb un dels estats membres.