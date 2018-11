Borrell: "El Regne Unit se separarà abans que Espanya"

"Estic molt més preocupat per la unió del Regne Unit que per la d'Espanya. Crec que el Regne Unit se separarà abans que Espanya". El ministre d'Exteriors, Josep Borrell, ha carregat durament contra el Regne Unit per haver permès el referèndum per la independència a Escòcia en una entrevista al mitjà especialitzat en actualitat sobre la Unió Europea 'Politico'. "A Espanya hi ha una Constitució. Espanya no és el Regne Unit. Pedro Sánchez no és Cameron", ha dit Borrell, que considera que el referèndum escocès va ser "un senyal de debilitat" del país britànic.

El ministre ha comparat així el referèndum per la independència de Catalunya amb l'escocès, tot i que assegura que el català no tindrà lloc perquè és "contrari a la Constitució", i ha assegurat que el missatge de Pedro Sánchez ha sigut clar. Sobre la possibilitat de reformular l'Estatut d'Autonomia, creu que la proposta no tindrà el consens dels partits catalans.