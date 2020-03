El ministre holandès de Finances admet haver mostrat poca empatia cap al sud d'Europa

El ministre de Finances holandès, Wopke Hoekstra, ha admès aquest dimarts no haver "mostrat prou empatia" amb els països del sud d'Europa quan demanaven més solidaritat financera amb l'emissió de coronabons i accés a fons del Mecanisme Europeu d'Estabilitat (Mede).

"Hauríem d'haver deixat clar la setmana passada, incloent-me a mi mateix, que volem ajudar. No vam emfatitzar-ho prou. La manera com ens vam expressar va provocar resistència", deia Hoekstra al canal holandès de notícies econòmiques RTL Z, segons l'agència Efe.

Tot i així, el ministre holandès segueix sense considerar que sigui "un bon moment per tenir un debat europeu" sobre el finançament conjunt del deute a través dels coronabons, perquè aquest recurs "proporciona més risc, en lloc de menys, i això és un error en aquest moment".

El representant del govern holandès diu que el seu país està disposat a parlar de diners i fins i tot de posar en marxa instal·lacions mèdiques en països de la Unió Europea molt afectats pels contagis del coronavirus, com és el cas d'Espanya i Itàlia.

Hoekstra ha subratllat que és "lògic" que es faci una crida a la solidaritat des dels països del sud d'Europa. "Una Unió Europea forta també ens interessa" com a holandesos, ha afegit, i ha admès que caldria "haver-ho deixat més clar" en la reunió de socis europeus de la setmana passada, en la qual ell mateix, diu, va mantenir una posició dura.

"Vam ser molt poc empàtics i, sincerament, hauríem haver-ho sigut més", ha lamentat. De fet, va ser Hoekstra qui la setmana passada va suggerir a la Comissió Europea investigar els països membres de la Unió que "no havien reformat les seves economies" durant els últims anys per tenir reserves suficients que serveixin per combatre una crisi d'aquestes dimensions, una petició vista per Itàlia, Espanya i Portugal, entre d'altres, com una falta de solidaritat en plena emergència sanitària pel coronavirus.