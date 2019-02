Almenys sis morts en un tiroteig en una zona industrial de Chicago

Almenys sis persones han mort la matinada d’aquest dissabte en un tiroteig en les instal·lacions d’una empresa siutada a una zona industrial de la localitat d 'Aurora, als afores de Chicago, als Estats Units.

Així ho ha confirmat el Departament de Policia local, que ha detallat que entre els morts hi ha el suposat autor de la matança: un home de 45 anys identificat com a Gary Martin, i que ha sigut abatut per membres de la policia.

651x366 Aurora, situada als afores de Chicago. Aurora, situada als afores de Chicago.

El cap del departament policial, Kristen Ziman, també ha apuntat que cinc agents han resultat ferits mentre intentaven aturar el tiroteig.

Fins al moment, les autoritats no han explicat el motiu que hauria portat Martin a protagonitzar aquest incident. Treballadors de l’empresa on ha tingut lloc els fets, Henry Pratt Company, han explicat als mitjans de comunicació que el suposat atacant treballava amb ells.

Great job by law enforcement in Aurora, Illinois. Heartfelt condolences to all of the victims and their families. America is with you! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 15 de febrero de 2019

Missatge de Trump

El president dels Estats Units, Donald Trump, no ha tardat a reaccionar a través del seu compte de Twitter. “Han fet una gran feina”, ha assenyalat en referència a les autoritats policials de la zona. “Sinceres condolències a totes les víctimes i a les seves famílies. Els Estats Units estan amb vosaltres”, ha afegit Trump, que és un ferm defensor de la llei que aprova la tinença d’armes al país nord-americà.

Aquest incident a Aurora s'ha produït el dia després d el primer aniversari del tiroteig a l'institut de Parkland, a l'estat de Florida, on 17 persones van ser assassinades: 14 estudiants i tres treballadors.

L'endemà d'aquell atac que va commocionar tot el país, els estudiants de Parkland van començar una campanya perquè es reguli i es controli la venda i la possessió d'armes de foc, coneguda com March for Our Lives.