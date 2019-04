Netanyahu promet l'annexió de part de la Cisjordània ocupada

A poques hores de les eleccions de dimarts i pressionat per les bones expectatives de la ultradreta, Benjamin Netanyahu juga la carta de l'ocupació i ha promès que si revalida el càrrec annexionarà part dels territoris de la Cisjordània ocupada, en un intent de frenar la pèrdua de vots per la part més ultra de l'electorat. Tot i que la majoria de l'espectre polític israelià ja ha esborrat dels seus programes la creació de dos estats, un d'àrab i un d'israelià, la iniciativa del primer ministre suposa un cop dur al full de ruta de l'ONU.

La proposta suposa un canvi a la postura que el primer ministre havia mantingut fins ara, que havia ignorat les peticions de sectors del Likud de fer el pas. Però ara els temps han canviat i les enquestes apunten que un altre cop els ultradretans augmenten la seva popularitat entre l'electorat i Netanyahu busca una sortida als seus problemes legals, ja que en breu ha de conèixer si la justícia l'acabarà imputant per un presumpte cas de corrupció. A més, el líder israelià ha aconseguit un gran aval internacional a la seva política després que el president Donald Trump reconegués la sobirania israeliana dels alts del Golan.

Amb aquest vent de cara, i en vigílies de l'obertura dels col·legis electorals, el primer ministre ha afirmat la seva voluntat d'estendre la legislació civil israeliana sobre els assentaments jueus en territori palestí ocupat, una extensió que l'ONU i la gran majoria de països han condemnat. "Tots els assentaments. Els assentaments. Tota l'àrea dels assentaments", ha especificat quan li han preguntat si la seva intenció era annexionar la coneguda com Àrea C pels Acords d'Oslo del 1993, que abraça prop del 60% de Cisjordània i està sota control administratiu i de seguretat israeliana.

"En el pròxim mandat, si guanyo, aplicaré la llei israeliana; espero que per acord, vull fer-ho de manera gradual per aconseguir un acord amb els americans sobre això", ha indicat Netanyahu en una entrevista amb el canal 13 de notícies recollida pel diari 'The Times of Israel'. Això implicaria 'de facto' l'annexió de part de Cisjordània. La voluntat és no quedar-se només amb la suma de grans blocs de colònies, matisa a l'entrevista, perquè llavors "90.000 israelians serien desarrelats de les seves llars o abandonats a la seva sort". En aquest aspecte afirma que comptaria amb el suport dels seus rivals a les urnes Beni Gantz i Yair Lapid.

El mandatari ha exposat que durant el temps de l'administració de Barack Obama no va ser possible l'annexió, però que ara, amb Donald Trump a la Casa Blanca, la situació ha canviat.