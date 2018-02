Uns noranta immigrants desapareguts després de l'enèsim naufragi al Mediterrani

Uns 90 immigrants, la gran majoria pakistanesos, han desaparegut aquest divendres després d'un naufragi davant la costa líbia. Així ho ha comunicat l'Organització Internacional de les Migracions ( OIM ) després de recollir el testimoni de dos supervivents que haurien retornat a la costa del país nord-africà nedant. "L' OIM està treballant per tenir més detalls sobre aquesta tragèdia", ha afirmat Olivia Headon , responsable d'aquesta plataforma a Líbia. De moment, però, ja s'ha confirmat la mort de deu dels tripulats -vuit pakistanesos i dos libis- després que els seus cadàvers arribessin fins a la costa d'aquest país. Es tem però que, davant l'elevat nombre de desapareguts, la xifra de morts pugui augmentar considerablement en les pròximes hores .



El naufragi d'aquest divendres no deixa de ser un episodi més de la tragèdia que s'està vivint al mar Mediterrani, on, segons xifres oficials, més de 15.000 persones han perdut la vida des del 2014 intentant arribar clandestinament a Europa. Malgrat tot, les travessies, els naufragis i les morts no han cessat. El 2017 va ser el quart any consecutiu en el qual se superaven les tres mil morts d'immigrants i refugiats durant el seu calvari pel Mediterrani. Aquest 2018, la dinàmica no ha canviat, i el mes de gener s'ha tancat amb un balanç de 246 migrants morts. El fet que, en aquest cas, la major part de tripulants fossin de Pakistan evidencia una nova dinàmica a remarcar. El seu èxode ha augmentat notablement en els darrers mesos. De fet, durant passat gener, 240 pakistanesos van emprendre aquesta travessia. L'any passat, però, en el mateix període només se'n van registrar nou.



Itàlia segueix sent la gran porta d'Europa, i és a les seves costes a on la majoria de migrants i refugiats intenten arribar després de sortir de ciutats libies com Misratah , Trípoli o Sabratah , on màfies i grups de contrabandistes s'aprofiten sistemàticament de la vulnerabilitat d'aquestes persones.