Els nord-americans evidencien la lluita inacabada de King

Els Estats Units es van bolcar ahir en la commemoració dels 50 anys de l’assassinat de Martin Luther King. Des d’Atlanta fins a Memphis passant per Washington, diverses manifestacions, discursos i homenatges van elogiar la vida de l’home que va ser clau per posar fi a la segregació racial del país el 1964. El país va aprofitar l’efemèride de l’assassinat del reverend baptista i líder del moviment de drets civils per evidenciar que la seva lluita contra la desigualtat racial i la pobresa segueix inacabada.

El somni incomplert

Memphis és la prova clara del somni incomplert de King. Aquesta ciutat de Tennessee, que va ser testimoni de la seva mort a mans d’un supremacista blanc el 4 d’abril del 1968, és una de les àrees metropolitanes més pobres del país. La majoria dels seus residents (61%) són negres i gairebé un 27% viuen per sota del llindar de la pobresa.

Ahir milers de manifestants van marxar pels carrers d’aquesta ciutat del sud amb cartells de “Soc un home”, el mateix missatge de les protestes dels treballadors de neteja urbana afroamericans de la ciutat ara fa 50 anys amb què demanaven que el seu sou s’equiparés al dels blancs.

“Avui estem commemorant el que va passar fa 50 anys. Però, el que és més important, després d’abandonar aquest lloc, hem de recuperar aquesta energia a les nostres comunitats locals de tot el país”, va assegurar Lee Saunders, líder sindical i organitzador de la campanya Soc el 2018, que busca commemorar el llegat de King i instar la població a lluitar contra la pobresa i els prejudicis racials. El dia abans havia recordat: “La feina de King, la nostra feina, no ha acabat”.

D’altra banda, diverses organitzacions liderades pel reverend William Barber, de Carolina del Nord, han reactivat la Campanya de la Gent Pobra de King, que durarà 40 dies amb actes arreu del país i que acabarà amb una gran manifestació a Washington.

King i l’era de Trump

L’aniversari de l’assassinat de King, premi Nobel de la pau del 1964, arriba enmig d’un ressorgiment dels grups supremacistes blancs i de les protestes per les morts de joves negres en mans de la policia. Alguns activistes pels drets civils van lamentar a Memphis la retòrica racista del president dels Estats Units, Donald Trump, i la seva tebior davant d’actes de violència racial com la manifestació xenòfoba de l’estiu passat a Charlottesville (Virgínia), on va morir una dona. I van assegurar que temen una regressió del progrés aconseguit en els últims anys per la igualtat racial.

Tanmateix Trump, que no va participar en cap acte d’homenatge a King, va recordar el malaguanyat líder dels drets civils en un dels seus tuits matinals. El reverend baptista “ens va deixar el seu llegat de justícia i pau”, va piular Trump, que va subratllar també: “Com un poble unit, hem de veure a través de la missió de vida del doctor King i denunciar el racisme, la crueltat i totes aquestes coses que busquen dividir-nos”.

A pocs metres de la Casa Blanca, on s’erigeix el memorial de Martin Luther King -amb una estàtua gegant de marbre de la seva figura -, es van manifestar també centenars de persones que volien homenatjar la seva lluita pacífica per la igualtat, l’erradicació de la pobresa i la pau.