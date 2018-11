Una nau de l'armada noruega construïda per l'espanyola Navantia s'enfonsa per una fallada "crítica"

Una fragata de l'armada noruega construïda per l'espanyola Navantia es va enfonsar fa tres setmanes per una fallada de seguretat "crítica", segons la Comissió d'Investigació d'Accidents de Transport de Noruega. L'informe ha detectat que la fallada està relacionada amb la impermeabilitat de la nau i ha enviat alertes de seguretat a la marina noruega i a Navantia perquè ho investiguin.

La comissió ha demanat a les autoritats noruegues que estudiïn si les altres quatre unitats que posseeixen tenen el mateix error de construcció i a Navantia que comprovi que les altres naus no tenen el mateix problema i que comuniqui els fets a les drassanes, als propietaris i als operadors. La comissió assenyala que la nau no compleix l'estàndard d'estabilitat i posa en dubte les altres fragates construïdes per Navantia.

Fonts de Navantia consultades per Efe asseguren que el disseny de la fragata compleix totes les certificacions internacional que s'apliquen als vaixells de guerra i el reglament relatiu a la longitud màxima d'inundació que pot suportar. L'empresa diu que s'ha ofert a col·laborar en la investigació i que analitzarà totes les hipòtesis possibles.

L'accident es va produir quan la fragata, que tornava de participar en unes maniobres de l'OTAN, va xocar amb un petrolier en una terminal de càrrega prop de Bergen. La nau va ser evacuada per perill d'enfonsament i va quedar encallada a la costa.