Les trucades d'emergències per violència masclista augmenten un 60% a Europa

Entre les quatre parets de les cases tancades pel confinament obligat augmenta la violència contra dones i criatures. Ja ho va avisar fa dies l'ONU, i ara el director general de l’Organització Mundial de la Salut a Europa, Hans Kluge, ha donat també la veu d'alarma per al continent europeu i ha demanat “estar alerta”. “Tot i que les dades escassegen, els països estan reportant un augment a l’abril de fins a un 60% en les trucades demanant auxili per part de dones que són víctimes de les seves parelles íntimes”, ha afirmat en roda de premsa aquest dijous.

Les projeccions de l’organisme són catastròfiques i apunten al fet que si els aïllaments s’haguessin allargat fins a sis mesos, el nombre de víctimes d’aquesta violència seria de 31 milions a tot el món. De fet, en qualsevol situació d’emergència, com ho és la pandèmia, els índexs de violència tendeixen a incrementar-se. En aquest cas, el fet que dones i nens estiguin tancats als seus domicilis, “fora de la vista de la societat” i “del radar de l’escola”, fa que estiguin molt més exposats als seus maltractadors per la intensitat de la convivència i el fet de compartir espais reduïts durant diverses hores, ha advertit Kluge, que ha insistit que no hi ha “cap excusa” per a la violència. “Hem de tenir tolerància zero amb l’abús de poder” físic, emocional o sexual, ha dit el responsable de l’OMS després d’haver indicat que la “violència no és un afer privat”.

Guia per a víctimes

En aquest sentit, l’OMS ha publicat una guia per ajudar tant les víctimes com els veïns i familiars en què recomana mantenir-se en contacte per poder alertar de situacions violentes i d’agressions. “Si vostè veu alguna cosa, digui-ho”, ha exhortat Kluge, que ha afirmat que les víctimes de violència han de tenir clar que no en són mai ni responsables ni culpables.

En la seva conferència de premsa setmanal per informar sobre l’evolució de la pandèmia a Europa, Klunge ha afirmat que els governs “tenen l’obligació moral” de garantir que els serveis socials que atenen les situacions de violència masclista segueixin funcionant i de dotar-los de més recursos. En aquest sentit, ha valorat les iniciatives d’Espanya, en què es pot alertar d’una agressió per missatge escrit, o la limitació de la venda d’alcohol en la Groenlàndia confinada.