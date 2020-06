L'oposició de Veneçuela renuncia a presentar-se a les legislatives d'aquest any

L'oposició veneçolana, que deté la majoria absoluta a l'Assemblea Nacional, renuncia a presentar candidatures a les pròximes eleccions legislatives, previstes per aquest any en una data encara no concretada. Es tracta d'una repetició de l'estratègia que van seguir el 2018 boicotejant els comicis presidencials per denunciar el que consideren una "farsa muntada per la dictadura per a la seva conveniència", segons un comunicat difós per l'equip del líder opositor Juan Guaidó en referència al govern de Nicolás Maduro.

El document va signat pels quatre principals partits opositors, el socialdemòcrata Acció Democràtica; Voluntat Popular, de Guaidó i Leopoldo López –exiliat a l'ambaixada espanyola de Caracas–-; Primer Justícia (PJ), d'Henrique Capriles, i el centreesquerrà Un Nou Temps. Les quatre formacions integren l'anomenat G-4, el gran bloc opositor. També ho subscriuen set formacions més, de menys pes polític. Entre les onze formacions no apareixen les sigles de Vine Veneçuela, el partit que encapçala la dretana María Corina Machado.

Unidad de propósito en Venezuela: libertad.



Ningún partido político se prestará para convalidar ninguna farsa de la dictadura.



Nos toca luchar, unidos, con más fuerza que nunca, por lograr un gobierno de emergencia que atienda la crisis y así ver renacer a nuestro país. https://t.co/Un919m3xxu — Juan Guaidó (@jguaido) June 15, 2020

L'anunci l'ha fet l'oposició dos dies després que el Tribunal Superior de Justícia triés els nous rectors del Centre Nacional Electoral i després d'haver declarat l'"omissió constitucional" de l'Assemblea Nacional, de majoria opositora des de les últimes eleccions. L'oposició considera que això suposa una "violació de les competències" del Parlament establertes a la Constitució i a la Llei Orgànica del Poder Electoral.

El boicot busca deixar sense legitimitat els comicis que, segons el parer dels firmants, arrenquen amb un procés que "no compta amb les condicions mínimes de transparència, confiança i llibertats públiques".

Els partits opositors han demanat unes quantes vegades que, perquè es donin eleccions en òptimes condicions a Veneçuela, a més de la renovació de l'organisme electoral hi ha d'haver observadors internacionals, la validació de les targetes dels partits i l'alliberament dels que consideren presos polítics, no reconeguts pel règim.