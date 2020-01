Cop de Maduro per evitar la reelecció de Guaidó al Parlament

La imatge de Juan Guaidó intentant accedir a l’edifici del Parlament veneçolà escalant la tanca que l’envolta defineix molt probablement el que es va viure ahir a Caracas. La jornada en què estava prevista la reelecció de Guaidó com a president de l’Assemblea Nacional de Veneçuela va tenir un final ben diferent, que enfonsa una mica més el país llatinoamericà en la incertesa de la crisi política que viu des de fa mesos. El líder opositor veneçolà, que fa pràcticament un any es va autoproclamar president de Veneçuela amb el suport de més de 50 països, va denunciar que la policia del govern de Nicolás Maduro va impedir que ell i els seus partidaris accedissin a l’interior del Parlament, on se suposa que havia de ser reafirmat en el càrrec.

Mentrestant, l’abans diputat opositor i ara dissident Luis Parra, que alguns mitjans han relacionat amb cercles pròxims a Maduro, es va proclamar president de l’Assemblea Nacional amb el suport del chavisme i amb molta polèmica: segons denuncien els partidaris de Guaidó, la proclamació es va fer en una sessió exprés, sense validar que hi hagués el quòrum suficient i mentre Guaidó i els diputats opositors eren a fora sense poder entrar.

Hores més tard, un altre cop d'efecte. En diversos tuits i compareixences, Guaidó va voler deixar clar que l’elecció de Parra no tenia legitimitat. En un tuit a través del compte de l’Assemblea Nacional, es va anunciar la celebració d’una altra sessió, una “sessió real” en què suposadament es ratificaria Juan Guaidó com a president del Parlament. Aquesta sessió es va acabar materialitzar i Guaidó va ser reelegit en el càrrec.

El resultat: una “duplicació” institucional, estratègia ja seguida amb la presidència, el Tribunal Suprem i la Fiscalia.

Encreuament de visions

“Han intentat fer servir tots els mecanismes possibles per evitar la reelecció d’una junta directiva que té la capacitat perquè Veneçuela canviï. [...] És la dictadura la que ho prohibeix”, va denunciar Guaidó.

Tanmateix, no quedava clara la legitimitat de l’elecció de Parra, antic membre del partit Primer Justícia, com a nou president del Parlament. Tant ell com el seu equip van advertir que la maniobra havia sigut vàlida i que Guaidó ja formava part del “passat”.

“No seguirem enganxats al passat, Guaidó per a nosaltres és el passat i hem de obrir-li la porta al futur”, va apuntar Parra des de la seu del Palau Legislatiu en declaracions al canal estatal Venezolana de Televisión (VTV). “[Guaidó] sabia, com tots nosaltres, que havia de ser aquí i que ningú li impedia entrar, però ha decidit quedar-se a fora perquè no tenia els vots [per ser reelegit]”.