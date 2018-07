El Papa ordena la reclusió del cardenal de Washington fins que se'l jutgi per abús sexual

El papa Francesc ha ordenat aquest dissabte que el cardenal i arquebisbe emèrit de Washington Theodore McCarrick romangui apartat de les seves funcions i reclòs fins que s'aclareixin, en un judici canònic, les acusacions d'abús sexual contra ell.

La Santa Seu ha informat en un comunicat que el Papa va rebre divendres a la matinada una carta en què el cardenal nord-americà presentava la seva renúncia com a membre del Col·legi Cardenalici. Francesc va acceptar aquesta renúncia "i va disposar la seva suspensió en l'exercici de qualsevol ministeri públic, així com l'obligació que romangui en una casa que li serà assignada per a una vida d'oració i penitència". Així haurà de viure "fins que les acusacions que se li dirigeixen siguin aclarides per un regular procés canònic".

McCarrick, de 88 anys, ha sigut acusat d'incórrer en abusos sexuals per una sèrie de fets que es remunten als inicis de la seva carrera religiosa, fa gairebé 50 anys, quan exercia com a capellà a l'arxidiòcesi de Nova York.

El 20 de juliol passat un home va trencar el seu silenci després de 40 anys i va assegurar al 'New York Times' que el cardenal McCarrick havia abusat d'ell quan era menor d'edat, una situació que presumptament s'havia prolongat durant dues dècades.

El cardenal ha negat en tot moment les acusacions i en un comunicat va mostrar la seva sorpresa i va avançar que havia col·laborat "plenament" amb una investigació del Vaticà.

L'arxidiòcesi novaiorquesa va informar el 20 de juny passat que una comissió d'investigació havia determinat que les acusacions "estaven fonamentades i eren creïbles". I és per això que el secretari d'Estat vaticà, el cardenal Pietro Parolin, seguint les instruccions del Papa, va ordenar que McCarrick abandonés el servei públic.

McCarrick (Nova York, 1930) va ser ordenat cardenal per Joan Pau II i va participar en el conclave de l'abril del 2005 en què va ser elegit pontífex Benet XVI.



No és la primera vegada que un cardenal nord-americà és acusat d'abús sexual, al·legacions que han colpejat amb especial virulència les arxidiòcesi de Boston i Nova York.