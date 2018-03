Els palestins mantenen la protesta pel dret al retorn malgrat la repressió

Desenes de palestins van resultar ferits ahir a la franja de Gaza en el segon dia consecutiu de protestes, coincidint amb l’enterrament dels disset joves morts en les manifestacions de divendres en sis “punts de contacte” entre els manifestants i els soldats israelians al llarg de la tanca que separa la franja d’Israel.

Ahir no va ser un dia tan intens a la frontera senzillament perquè els palestins van participar massivament en els enterraments, però tot indica que la intenció de Hamàs és convertir les protestes en endèmiques fins al 15 de maig, quan se celebrarà el 70è aniversari de l’establiment de l’estat jueu.

De fet, Hamàs ha fet pública la seva intenció de mantenir vius els sis campaments-protesta que s’han aixecat a la frontera. Una de les causes d’aquestes protestes és la decisió de Washington de traslladar la seva ambaixada de Tel Aviv a Jerusalem, i el president Trump ha dit que això passarà abans del 15 de maig.

Ahir els palestins de la Cisjordània ocupada i de la franja de Gaza van observar escrupolosament una vaga general per protestar per l’ús de força desproporcionada per part de l’exèrcit israelià. Les botigues i les escoles van tancar fins i tot en el sector de Jerusalem sota ocupació israeliana.

Ahir es va fer viral a les xarxes socials un vídeo que mostrava un palestí sent abatut d’esquena aparentment pels trets dels soldats israelians.Les imatges contradiuen les declaracions de divendres dels responsables militars israelians en el sentit que els soldats només van disparar contra els manifestants que volien saltar el reixat que envolta la frontera terrestre de la franja.

L’actuació de l’exèrcit va ser criticada pel partit liberal israelià Meretz i també per diverses organitzacions no governamentals del país. Un diputat de la coalició àrab de la Knesset, Ahmad Tibi, va dir que el que va fer divendres l’exèrcit va ser “un crim de guerra”, “una massacre dels franctiradors”.

Franctiradors de l’exèrcit

Precisament una de les qüestions més debatudes va ser l’actuació dels franctiradors de l’exèrcit, que es van apostar en trinxeres de sorra a pocs metres del reixat, des d’on van ferir un gran nombre de manifestants, i van ser la causa de la majoria dels morts de divendres.

A la franja de Gaza viuen prop de dos milions de persones, i una bona part són refugiats del 1948. Hi ha vuit camps de refugiats sota els auspicis de l’ONU, però n’hi ha molts que viuen a les ciutats, fora dels campaments. Una bona part d’aquests refugiats van participar divendres en la Marxa del Retorn convocada per Hamàs.

En mitjans governamentals israelians es té la idea que Hamàs va aconseguir divendres una victòria, i el que cal fer ara és que aquesta victòria puntual no continuï endavant en les pròximes setmanes. Una victòria sobretot en la “propaganda internacional”, segons fonts oficials israelianes, a causa de la mort dels civils per bales de l’exèrcit.

Segons el diari Haaretz, com més apassionadament defensi Israel Donald Trump més difícil serà de justificar el suport del president nord-americà a Israel en l’àmbit internacional. Un analista del diari diu que per primer cop en molts mesos el conflicte entre Israel i els palestins torna a ocupar les primeres pàgines dels diaris i les obertures dels informatius de televisió.

El mateix analista suggereix que si Hamàs és capaç de mantenir aquesta dinàmica, s’haurà apuntat una victòria important en el conflicte dels mitjans de comunicació i l’opinió pública internacional. Això podria tenir repercussions negatives per la posició que defensa el primer ministre Benjamin Netanyahu.