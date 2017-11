El partit de Teodoro Obiang guanya amb un 98% dels vots les eleccions a Guinea Equatorial

El Partit Democràtic de Guinea Equatorial (PDGE) ha tornat a guanyar les eleccions legislatives a l'ex-colònia espanyola amb un 98,11% dels vots segons es desprèn dels primers resultats oficials amb el 26% dels vots escrutats. Els comicis, celebrats aquest diumenge, s'han vist entelats per les crítiques dels grups de l'oposició que han denunciat irregularitats en el procés a més d'intimidacions i agressions.

El portaveu de la Junta Electoral Nacional (JEN), Clemente Engonga Nguema Onguene, va llegir aquest diumenge les primeres dades d'escrutini que adjudiquen al PDGE 78.225 vots, pels 1.097 de Ciutadans per la Innovació (CI) i els 407 a la coalició Junts Podem. La participació ha estat d'un 93,85%, un total de 305.540 vots, segons la informació facilitada per la cadena de televisió nacional TVGE.

De mantenir-se la proporció quan acabi l'escrutini, el PDGE del president Teodoro Obiang Nguema, en el poder des de 1979, tornaria a aconseguir una contundent victòria. En els últims comicis Obiang va aconseguir 99 dels 100 escons de la Cambra de Representants del Poble i 74 dels 75 de la Cambra alta.

Entretant, Engonga Nguema Onguene, també ministre d'Interior, va detallar que el proper divendres que ve es donarà l'escrutini general i el 20 de novembre es farà la proclamació dels resultats definitius i dels càrrecs electes.

A més de les legislatives, en aquesta jornada de comicis també es van celebrar eleccions municipals a tot el país.

Reaccions de l'oposició

El ministre d'interior de Guinea va assegurar que durant la jornada d'aquest diumenge "no s'ha registrat cap incidència digna d'esment en tot el territori nacional". No obstant això, els diferents grups de l'oposició no pensen el mateix.

Tant el CI com la coalició Junts Podem van denunciar algunes irregularitats com l'absència de paperetes dels seus partits en les taules, agressions als seus interventors o col·legis electorals que van obrir de matinada i van tancar abans de l'hora establerta per impedir el vot contrari al l'oficialisme.

En declaracions a l'agència Efe, Andrés Esono, un dels líders de la coalició Junts Podem, va anticipar que no poden reconèixer el resultat "en aquestes condicions". A més va afegir que recorreran els resultats davant la Justícia, tot i que reconeix que no servirà de res perquè els tribunals estan controlats per persones afins al govern.

"Per a nosaltres no hi ha hagut eleccions. Com que no hi ha hagut eleccions, els resultats no són vàlids (...) Recorrerem i en el recurs i demanarem l'anul·lació de les eleccions i la repetició", va asseverar Esono.

Per la seva banda, el líder de CI, Gabriel Nsé Obiang Obono, va qualificar el procés d'"aberrant" i va afegir que espera reunir-se amb Junts Podem per plantejar la interposició d'un recurs conjunt.