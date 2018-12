Els dos periodistes detinguts a Birmània apel·len contra els set anys de presó

Els periodistes birmans Wa Lone i Kyaw Soe Oo, detinguts fa un any quan investigaven una massacre contra la població rohingya per part de l'exèrcit birmà, han apel·lat aquest dilluns contra els set anys de presó que compleixen acusats de violar la llei de secrets oficials.

El tribunal superior del país asiàtic ha indicat que anunciarà la seva decisió sobre el cas en les pròximes dues setmanes.

Els dos periodistes, que treballaven per l'agència de notícies Reuters, es van trobar a mitjans de desembre de l'any passat amb un caporal de la policia de Birmània, davant de la seva insistència, en un restaurant de Yangon, al sud del país. Confosos perquè la conversa no responia a la urgència inicial que l’oficial va reclamar per a la reunió, els dos reporters van decidir donar per acabat el dinar, però abans de marxar es van emportar dos documents que l’oficial va insistir a donar-los. Tot just sortir per la porta del restaurant van ser arrestats. Se’ls van confiscar els documents, que, segons van declarar posteriorment, no havien tingut temps ni de mirar, i se'ls va acusar de tinença de documentació confidencial.

Des de llavors, tant els dos reporters com la mateixa agència de notícies Reuters sempre han defensat que tot plegat va ser una trampa. Una maniobra orquestrada per la policia per detenir-los.

Suport de Reuters

"Estem desitjant demostrar al Tribunal Superior de Birmània per què ha de revertir les condemnes de Wa Lone i Kyaw Soe OO pels errors comesos en el procés del tribunal que els va condemnar a set anys de presó", ha dit aquest dilluns el director general de Reuters, Stephen Adler.

"Aquests dos periodistes no van fer cap mal a Birmània. Tot el contrari, van protagonitzar un servei increïble: complint amb les llibertats promeses sota la Constitució de Birmània, van informar de la veritat", va afegir el mateix Adler en un comunicat.

Wa Lone, de 32 anys, i Kyaw Soe Oo, de 28, van ser detinguts la nit del 12 de desembre del 2017 mentre investigaven la mort de deu persones rohingyes a l'aldea d'Inn Din, a l'estat de Rakain, a l'oest de Birmània. L'assassinat d'aquestes deu persones, que s'emmarca en la cruel onada de violència de l'exèrcit birmà contra aquesta minoria ètnica, es va confirmar després de trobar els seus cadàvers enterrats en una fossa comuna.

Un mes més tard, una investigació militar va concloure, el 10 de gener del 2018, que no van ser execucions justificades, sinó assassinats, una decisió que significava el primer cop que les forces armades de Birmània reconeixien que s'havia perpetrat una "massacre" dins de les seves operacions en aquesta regió de l'oest del país.