Un mort i 30.000 evacuats per l'arribada d'una tempesta a Tailàndia

Feia dies que s'alertava de l'arribada d'una forta tempesta al sud de Tailàndia, en una de les zones més turístiques del país. Aquest divendres, poques hores després que la tempesta Pabuk toqués terra sobre les 12.45 hora local, les autoritats de la zona ja han informat de la mort d'un pescador i la desaparició d'un altre. Abans, més de 30.000 persones havien estat evacuades de la regió, i s'havien cancel·lat des de dijous tots els vols i els ferris com a mesures de prevenció.

Fins ara, les ratxes de fort vent desencadenades per aquesta tempesta han arrencat arbres en diverses zones de la regió i pals de la llum, o han ensorrat el sostre d'alguns habitatges. L'estat del mar –i les consegüents onades– també ha anat empitjorant a mesura que passaven les hores.

540x306 Imatge d'una carretera del sud de Tailàndia després del pas de la forta tempesta Pabuk. / REUTERS Imatge d'una carretera del sud de Tailàndia després del pas de la forta tempesta Pabuk. / REUTERS

La tempesta, que ha registrat vents sostinguts de 75 quilòmetres per hora, afectarà la zona com a mínim fins dissabte. També hi haurà fortes precipitacions i l'amenaça que hi pugui haver inundacions o enfonsaments de terra continua vigent aquest divendres.

Un pescador mort i un de desaparegut

El servei de rescat de la província de Pattani informava aquest matí que havien trobat el cadàver d'un pescador que ha mort després que la seva embarcació bolqués per la força de les onades. Els altres quatre pescadors –dels sis que navegaven junts– han sigut rescatats mentre que un continua sense aparèixer.

Els efectes també s'han notat arreu de la xarxa de transports cap a les illes turístiques de Samui, Tao i Phangan, on les autoritats locals tenen preparat un altre pla d'evacuació davant el risc d'inundacions. L'aerolínia Bangkok Air ha anunciat la cancel·lació de tots els vols amb destinació o origen a l'aeroport de Samui i ha afegit que anirà actualitzant la informació al llarg de la jornada.

540x306 Un arbre arrencat degut a les ratxes de fort vent desencadenades per la tempesta Pabuk al sud del país tailandès. / REUTERS Un arbre arrencat degut a les ratxes de fort vent desencadenades per la tempesta Pabuk al sud del país tailandès. / REUTERS

"De moment no ens han donat cap indicació. He llegit que en altres illes han organitzat llocs per acollir turistes però no sé si aquí també ho han fet", ha explicat a l'agència de notícies Efe una turista espanyola de 36 anys, Patricia Pachón, que està de viatge en una de les illes afectades.

Afluència de turistes

L'afluència de turistes, i més en plenes vacances de Nadal, s'havia notat aquests dies a la zona. Un dels que també s'han vist afectats és l'artista visual Carlos Monroy, de 35 anys, que ha relatat com dijous ja van aconsellar-los canviar-se a un hotel més segur al nord de l'illa.

I és que segons els últims pronòstics, els forts vents podrien desencadenar onades de fins a cinc metres al golf de Tailàndia, una zona especialment delicada i propensa a les inundacions, tal com adverteixen els experts.