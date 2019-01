Un petit poble de Sicília posa a la venda cases a només un euro

Si busqueu casa, no podeu pagar un lloguer i encara menys hipotecar-vos per comprar un pis de pocs metres quadrats a un preu desorbitat, la solució és traslladar-se a Itàlia. Sambuca, un petit poble de Sicília, ven cases a només un euro, menys del que costa un cafè. I no és cap broma, ni tampoc cap oferta amb trampa. L’Ajuntament ha optat per abaixar els preus de l’habitatge com no s’havia vist mai amb un únic objectiu: evitar la despoblació de la localitat. Cada any marxen desenes de joves per viure a les ciutats.

Sambuca és un poble de gairebé 6.000 habitants situat dalt d’un turó a la província d’Agrigent, a 78 quilòmetres de Palerm. La seva economia es basa principalment en l’agricultura i la ramaderia, tot i que els últims anys el municipi ha intentat atreure els turistes obrint cases rurals. El poble és conegut pel vi i l’oli de qualitat que s’hi fa.

“A diferència d’altres localitats que han impulsat iniciatives similars per pura propaganda, l’Ajuntament de Sambuca és el propietari de totes les cases que ven a un euro”, assegura el vicealcalde i responsable de turisme del poble, Giuseppe Cacioppo. “Nosaltres no som intermediaris que posen en contacte els clients amb els propietaris. Si algú vol una casa, nosaltres l’hi podem facilitar immediatament”, insisteix.

Una petita condició

És cert que altres pobles italians han anunciat altres vegades que venien cases a preus també irrisoris, d’un euro o poc més. Però la majoria acostumaven a ser ofertes amb algun tipus de parany: normalment condicions que resultaven difícils de complir. Per comprar una casa a Sambuca també hi ha uns requisits, però que l’Ajuntament considera totalment assolibles. El comprador s’ha de comprometre a invertir un mínim de 15.000 euros en els pròxims tres anys en obres de reforma i rehabilitació de la casa. A més, haurà de pagar un dipòsit de 5.000 euros addicionals que se li tornaran un cop hagi fet les obres.

“Sambuca és coneguda com la localitat de l’esplendor. Se situa dins d’una reserva natural, envoltada de muntanyes i amb platges increïbles molt a prop. Es pot dir que és com un paradís a la terra”, destaca el vicealcalde, que espera que aviat apareguin compradors amb la intenció d’instal·lar-se al poble.