La policia de Xile atropella un jove intencionadament durant una protesta

El cos policial de Carabiners de Xile continua amb la dura repressió, malgrat els advertiments de les Nacions Unides que les seves actuacions per controlar les manifestacions anti governamentals violen els drets humans més fonamentals. En les últimes hores, i en una nova jornada de multitudinàries protestes al centre de la capital, els agents han protagonitzat una nova actuació qüestionada quan amb una de les seves enormes tanquetes han atropellat intencionadament un jove i l'ha aixafat contra un altre vehicle policial davant de l'horror i la incomprensió de la resta de manifestants. El noi ha hagut de ser ingressat a l'hospital i presenta quatre fractures òssies, entre elles la de la pelvis, hemorràgia interna i afectacions a la bufeta, segons ha explicat el portal alternatiu Piensa Prensa citant fotos de la família de la víctima.

🔴 El joven atropellado por Carabineros esta tarde en Plaza Italia se encuentra estable en la exPosta Central. Sufrió una fractura de pelvis. El equipo #INDHenterreno sigue en el recinto hospitalario constatando el estado de personas heridas. pic.twitter.com/UYMesdv0XJ — INDH Chile (@inddhh) December 21, 2019

Aquesta és l'última intervenció d'un cos que ha patit en aquests dos mesos de protesta una de les crisis de prestigi i legitimació més fortes dels últims anys, tot i que un terç de la població encara li dona suport. Organitzacions de defensa dels drets humans com Amnistia Internacional o Human Rights Watch han qüestionat la seva actuació abusiva i desproporcionada. Fins i tot l'ONU ha exigit al govern de Sebastián Piñera que posi fi a la brutal repressió perquè s'estan violant els drets dels manifestants.

En incomptables vídeos i imatges penjades a les xarxes socials, entitats i internautes denuncien constantment aquesta brutalitat que afecta tant els manifestants com els periodistes, que tenen dificultats per cobrir les protestes. Els carabiners fan servir bales de goma, gasos lacrimògens i foc real per dispersar i reprimir les concentracions, que no han parat malgrat que el president Piñera es va fer enrere amb el polèmic projecte d'encarir el bitllet del metro –l'origen fa dos mesos de la crisi– i que el Parlament ha aprovat la reforma de la Constitució, el llegat intocable de la dictadura de Pinochet.

Els manifestants han reclamat el canvi del model econòmic de Xile, considerat fins ara com un referent de l'economia liberal per la seva robusta macroeconomia, però que pateix una de les desigualtats socials més grans del món. Precisament perquè l'antic règim va deixar lligades la feblesa de l'estat i la primacia de les empreses privades en la gestió dels serveis bàsics, com l'educació o la sanitat.

Segons l'Institut de Drets Humans de Xile, en els dos mesos de protestes, els hospitals xilens han atès 3.557 persones, entre les quals hi ha 264 menors d'edat. Gairebé 400 manifestants presenten ferides oculars i 2.240 han rebut l'impacte de trets tant de perdigons com de bales goma i de foc real. De fet, el símbol de les manifestacions és la imatge de persones que es tapen un ull com a mostra de rebuig de la vintena de manifestants que han perdut la visió.