La policia deté dues persones pel sabotatge amb drons a Gatwick

La policia ha detingut dues persones, un home i una dona, per la seva possible implicació en el sabotatge amb drons a l'aeroport de Gatwick de Londres, que va obligar a cancel·lar tots els vols entre dimecres i dijous del que és el segon 'hub' amb més trànsit aeri del Regne Unit.

La policia de Sussex –que és la localitat britànica on hi ha l'aeoport– ha informat que les detencions es van fer divendres després de les deu de la nit, hora local, prop de Gatwick.

La investigació per "l'ús criminal de drons" continua, segons ha assegurat la policia. Aquesta mena de delictes estan castigats al Regne Unit amb fins a cinc anys de presó.

Segons ha informat aquest dissabte un portaveu de l'aeroport, el tancament de Gatwick ha obligat a cancel·lar prop de mil vols els últims dies, i uns 140.000 passatgers han resultat afectats en unes dates, prop de Nadal, de gran activitat aèria.

Per aquest dissabte hi ha programats 757 vols a Gatwick amb un total de 124.484 passatgers. Fonts de l'aeroport han dit que confiaven que els vols podrien aterrar i enlairar-se amb total normalitat, tot i que no descartaven que es puguin registrar "alguns retards i cancel·lacions".

Gatwick va quedar paralitzat durant 36 hores, entre dimecres i dijous, a causa de la presència de drons. Divendres a la tarda l'aeroport va haver de tornar a suspendre temporalment tots els vols durant una hora perquè un dron va tornar a sobrevolar l'espai aeri de Gatwick.