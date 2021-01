El president d'Uganda guanya unes eleccions qüestionades per l'oposició i els Estats Units

El president d'Uganda, Yoweri Museveni, ha guanyat les eleccions celebrades dijous al país, segons els resultats oficials que s'han donat a conèixer aquest dissabte i que no han sigut acceptats pel principal candidat opositor, el cantant de hip-hop Bobi Wine. Segons la comissió electoral, Museveni, que té 76 anys i governa des del 1986, ha recollit 5,85 milions de vots (un 58,6% del total), mentre que Wine, de 38 anys, ha aconseguit 3,48 milions de paperetes (un 34,8%).

Abans que s'anunciessin els resultats definitius, Wine ha qualificat aquests comicis com "els més fraudulents de la història d'Uganda" i ha instat els ciutadans a no acceptar-ne els resultats. Divendres el candidat opositor havia assegurat que té proves del frau electoral enregistrades en vídeo i que la seva intenció és fer-les públiques quan es restableixin les connexions a internet, tallades des de dimecres, el dia abans de les eleccions, per ordre del govern.

Les acusacions de frau han arribat també des de l'exterior. A través de Twitter, Tibor Nagy, el cap de l'oficina d'afers africans del departament d'Estat dels Estats Units, s'ha mostrat "profundament preocupat" per les "persistents" denúncies de frau, la "denegació d'acreditacions a observadors" internacionals per part de les autoritats del país, "la violència i l'assetjament a representants de l'oposició" i "la detenció de membres d'organitzacions de la societat civil". "El procés electoral d'Uganda ha sigut fonamentalment defectuós", ha subratllat, i ha avisat que "la resposta dels Estats Units dependrà del que faci ara el govern d'Uganda". Nagy també ha demanat la "immediata" recuperació de la connexió a internet i ha fet una crida a evitar episodis violents i accions contra els candidats opositors i els seus seguidors.

Coupled with authorities' denial of accreditation to observers, Uganda's electoral process has been fundamentally flawed. We warn against actions against opposition candidates or their supporters, those responsible will be held accountable. [2/3] — Tibor Nagy (@AsstSecStateAF) January 16, 2021

We continue to urge restraint and rejection of violence by all actors as Uganda's election results are announced. The immediate and full restoration of Internet connectivity is essential. The U.S. response hinges on what the Ugandan government does now. [3/3] — Tibor Nagy (@AsstSecStateAF) January 16, 2021

Tant la Unió Europea com els Estats Units havien intentat enviar observadors al país, però van ser vetats. En canvi, sí que n'hi van enviar la Unió Africana i la Comunitat de l'Àfrica Oriental. Segons recull Al-Jazira, l'informe preliminar d'aquest segon organisme assenyala incidències com "l'ús desproporcionat de la força en alguns casos", el bloqueig d'internet, el retard en l'obertura d'alguns centres de votació o els problemes per identificar alguns dels votants, però conclou que la votació va "mostrar el nivell de maduresa que s'espera d'una democràcia".

Segons informa Reuters, la policia ha explicat a la cadena NBS TV que durant la jornada electoral va tenir constància de 42 infraccions relacionades amb la votació, com ara assalts, suborn de votants o robatori i danys al material electoral.

Militars a casa

Des de la jornada electoral, la policia i l'exèrcit patrullen pels carrers de la capital, Kampala, i divendres Wine va denunciar a Twitter que un grup de militars havia entrat a casa seva i n'havia "pres el control". "Estem assetjats", va dir el candidat opositor. Un portaveu de l'exèrcit, Deo Akiiki, ha dit a Reuters que els soldats tenien constància d'amenaces contra Wine si sortia al carrer i que, per tant, l'estaven protegint "per la seva pròpia seguretat".

Durant tota la campanya, però, l'opositor ha denunciat repetidament la persecució de l'exèrcit i de la policia, que ha intentat boicotejar els seus mítings tallant carreteres o punxant-li les rodes perquè no hi pogués arribar. Wine, a més, ha sigut detingut dues vegades des que va formalitzar la seva candidatura, i les protestes pel seu segon arrest van acabar amb més de 50 morts a causa dels trets de les forces de seguretat. El cantant va acabar suspenent la seva campanya per motius de seguretat.