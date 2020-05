El "m'he equivocat" del primer ministre de Romania

El primer ministre de Romania, Ludovic Orban, s'ha disculpat per haver-se saltat les restriccions pel coronavirus imposades pel seu propi govern, després que s'ha fet pública una imatge de la celebració del seu aniversari sense mascareta ni guardant la distància física pertinent amb membres del seu gabinet. La fotografia l'ha penjat a les xarxes un polític opositor i ràpidament s'ha fet viral. El primer ministre hi apareix fumant en un ambient molt relaxat al voltant d'una taula del seu despatx oficial plena de plats i begudes per una petita celebració. Cap dels seus quatre col·laboradors compleix els consells preceptius que l'executiu de Bucarest imposa a la resta de ciutadans, i fins i tot s'aprecia alguna mascareta deixada sobre una cadira.

This picture of #Romania's PM Ludovic Orban and several cabinet members drinking and smoking inside the gov HQ during the pandemic did not go well on social media

📸 posted on Facebook by a member of the opposition (PSD) pic.twitter.com/0QuvE3TfId