La taxa de propagació torna a pujar a Alemanya després de relaxar el confinament

La taxa de propagació del coronavirus a Alemanya ha tornat a pujar. Després d'haver relaxat les mesures de confinament i restricció de moviments des de fa ja més de dues setmanes, l'índex de contagis –que al principi d'abril era al 0,7– ja ha arribat a l'1,1, que vol dir que cada persona en contagia més d'una, cosa que accelera el ritme de propagació del virus.

Ho ha anunciat aquest diumenge en un comunicat l’Institut Robert Koch de malalties infeccioses. El director, Lothar Wieler, és qui ja va avisar fa més d'una setmana que la taxa havia pujat fins a l'1 i va recomanar llavors als alemanys que es tornessin a tancar a casa.

No obstant això, en una reunió dimecres passat la cancellera Angela Merkel va cedir a les pressions dels lands per reobrir-se i va accedir a donar-los total llibertat per decretar les mesures de desconfinament que creguin oportunes. L'única excepció és que si hi ha més de 50 morts per 100.000 habitants durant set dies seguits s'haurien de tornar a confinar.

En moltes zones les botigues i les escoles han tornat a obrir portes i aquest mateix dissabte molta gent ja va sortir a passejar. Al mateix temps, milers de persones van desafiar les restriccions i es van manifestar a Berlín, Munic, Frankfurt i més ciutats per protestar contra un confinament que, diuen, vulnera els seus drets constitucionals.

Segons les dades de l'Institut Robert Koch, aquest diumenge s'havien registrat 667 casos nous, fins a un total de 169.218 contagis al país, i hi havia hagut 26 morts en les últimes 24 hores, cosa que deixa el balanç total fins ara en 7.395.

El percentatge de reproducció de virus, anomenat R, era del 0,7 al principi d'abril, cosa que va portar fins i tot el ministre de Salut a afirmar que l'epidèmia al país ja estava "sota control". Però el 28 d'abril –després de començar el desconfinament– ja havia tornat a 1 i no ha parat d'augmentar. Wieler adverteix que per poder tornar gradualment a la normalitat, la taxa de propagació s'hauria de mantenir estable per sota d'1, cosa que ara no passa.

(1) Es ist zu erwarten, dass der R Wert wieder über 1 geht und wir in das exponentielle Wachstum zurückkehren. Zumindest entspricht das ALLEM, was ich heute in Köln gesehen habe. Die Lockerungen sind zu schlecht vorbereitet worden. https://t.co/WmCgCkAnNu — Karl Lauterbach (@Karl_Lauterbach) May 9, 2020

El diputat socialdemòcrata i epidemiòleg Karl Lauterrbach ha alertat a Twitter que és molt probable que, amb el valor R per sobre d'1, "es torni a un creixement exponencial" dels contagis. I ha afegit una crítica: "El desconfinament s'ha preparat malament".