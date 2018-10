Una província afganesa ajorna les eleccions per l'assassinat del cap de policia

La província de Kandajar, al sud de l'Afganistan, ha ajornat la celebració de les eleccions parlamentàries fins a la setmana vinent, després de l' atemptat que ahir va acabar amb la vida del cap de la policia i el cap de la intel·ligència de la regió.

A la província de Ghazni ja s'havien ajornat abans els comicis per falta de seguretat i per les tensions ètniques entre paixtuns i hazares. Però la resta del país votarà demà dissabte tal com estava previst, en uns comicis que els talibans han cridat a boicotejar. La nova data dels comicis per a Kandajar s'anunciarà pròximament.

Les autoritats afganeses han atribuir als talibans l'atemptat d'ahir dijous, que anava dirigit també al cap de l'OTAN al país, el tinent general Austin Scott Miller, que en va sortir il·lès, però que va matar el cap de policia de Kandahar, el general Abdul Raziq; el cap de la intel·ligència, Mumin Hussainkhil, i un periodista.

Els insurgents es van desvincular de l'acció que va acabar amb la vida de Raziq, el cap policial més influent del sud de l'Afganistan i considerat clau en la lluita contra els talibans a la província, segons Efe.

Uns 8,8 milions d'afganesos s'han registrat per votar en aquestes eleccions parlamentàries, a les quals 2.500 candidats es presenten per ocupar els 249 escons del Parlament.