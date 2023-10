Els cadàvers s'acumulen a Gaza, que es prepara per al pitjor

BarcelonaUltimàtum rere ultimàtum. L'anunciada invasió israeliana de la franja de Gaza, aparentment imminent des de divendres, de moment no s'ha produït. Però, mentrestant, el balanç de víctimes palestines no para de créixer i els cadàvers s'acumulen i comencen a descompondre's als carrers i en tendes improvisades. L'exèrcit israelià va instar divendres els residents del nord de la Franja, més d'un milió de persones, a marxar cap al sud, i els va donar temps fins dissabte a la matinada per anar-se'n de manera segura. Aquest diumenge el portaveu de l'exèrcit israelià, Daniel Hagari, ha insistit amb el mateix missatge: "Hamàs intenta evitar la vostra evacuació. Nosaltres la permetrem cap al sud. Marxeu de la ciutat de Gaza i dels voltants, per la vostra seguretat".

I les Forces de Defensa d'Israel (FDI) han llançat un altre ultimàtum, assegurant que l'exèrcit s'abstindria d'atacar la ruta d'evacuació entre les deu del matí i la una del migdia. Però alguns palestins que es dirigien cap al sud han afirmat que se'n tornaven altre cop cap al nord perquè els atacaven a tot arreu, segons l'agència Reuters. De fet, divendres a la tarda un bombardeig israelià sobre una de les rutes de fugida va provocar una massacre, amb la mort de 70 persones, segons les autoritats de Gaza i com han verificat diverses ONG i mitjans independents.

Des de fa vuit dies, l'exèrcit israelià no ha aturat els bombardejos, que fins ara han provocat almenys 2.670 morts i 9.600 ferits al bàndol palestí. A més, hi ha almenys mil persones desaparegudes sota les runes. Per la seva banda, Israel calcula que els atacs de Hamàs han provocat més de 1.400 morts. En una actualització d'aquest diumenge, les FDI han indicat que el nombre d'ostatges israelians confirmats a Gaza és de 126, tot i que els militants palestins han informat que almenys onze han mort en bombardejos de l'aviació israeliana.

Amb les morgues i els cementiris plens, les autoritats sanitàries de Gaza busquen alternatives per guardar els cossos. Segons ha publicat l'agència Reuters, alguns cadàvers s'emmagatzemen fins i tot en camions congeladors de gelats. I a la ciutat de Gaza s'estan preparant fosses comunes en cementiris improvisats. "Atesa la gran quantitat de màrtirs a les morgues de l'Hospital Al-Shifa, han començat a aparèixer signes de canvi als cossos", ha afirmat el portaveu de l'oficina de comunicació del govern de la Franja, Salama Marouf. La pudor dels cadàvers descompostos ja és evident en algunes zones, pels cossos soterrats sota les runes, segons expliquen els veïns a l'agència Efe.

L'Agència de les Nacions Unides per als Refugiats de Palestina al Pròxim Orient (UNRWA) ha xifrat en un milió les persones desplaçades a la franja de Gaza una setmana després que esclatés la guerra entre Israel i Hamàs. Es parla de desplaçats i no de refugiats perquè els palestins d'aquest enclavament no tenen opció de sortir-ne. De moment, el pas fronterer de Rafah, limítrof amb Egipte, continua tancat, tot i que el secretari d'Estat dels Estats Units, Antony Blinken, ha assegurat aquest diumenge que es reobrirà i que Egipte, Israel i les Nacions Unides estan treballant perquè pugui entrar ajuda humanitària a través d'aquest punt cap a Gaza.

La maquinària diplomàtica en marxa

Blinken ha tancat una gira diplomàtica per sis països del Pròxim Orient, amb l'objectiu principal d'evitar que la guerra a Palestina derivi en un conflicte regional de conseqüències molt més imprevisibles. El cap de la diplomàcia estatunidenca va arribar dimecres a Tel-Aviv, on tornarà aquest dilluns, després d'haver passat per Jordània, Qatar, Bahrain, els Emirats Àrabs Units, l'Aràbia Saudita i Egipte, on s'ha reunit amb els seus líders i també, a Jordània, amb el president de l'Autoritat Nacional Palestina, Mahmud Abbas.

La guerra a Gaza ha posat tots els actors internacionals en alerta, davant de la por que pugui escampar-se, sobretot per una suposada implicació de l'Iran. "Hi ha la determinació a tots els països on he anat d'assegurar-se que aquest conflicte no s'estengui –ha dit Blinken–. Estan utilitzant la seva influència, les seves relacions, per intentar assegurar que això no passi", ha afegit. L'última parada ha sigut a Egipte, on el president Abdel Fattah al-Sisi li ha traslladat les seves crítiques contra Israel, assegurant que l'operació contra Gaza va més enllà del "dret d'autodefensa" i que s'ha convertit en un "càstig col·lectiu", segons han informat els mitjans del país. Egipte és un dels països de la regió que més tem les conseqüències d'una catàstrofe humanitària sense precedents.

En un mínim gest humanitari, Israel ha anunciat que havia restablert parcialment el subministrament d'aigua al sud de la Franja, després d'una conversa entre el president dels Estats Units, Joe Biden, i el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu. Biden també ha tornat a parlar amb Mahmud Abbas, a qui ha assegurat que els Estats Units estan treballant amb els seus aliats a la regió per garantir que l'ajuda humanitària arribi als civils de la Franja.

A més de l'assistència humanitària, els Estats Units han demostrat el seu suport militar a Israel amb el desplegament d'un segon portaavions al Mediterrani "per dissuadir accions hostils contra Israel o qualsevol esforç per expandir aquesta guerra", segons la Casa Blanca.

L'Iran ha criticat aquest suport incondicional de Washington a Tel-Aviv, i ha avisat que els Estats Units patiran "danys significatius" si la guerra a Gaza es converteix en un conflicte més gran, ha informat Al-Jazeera. "Hem transmès el nostre missatge al règim sionista a través dels seus aliats que si no cessen les seves atrocitats a Gaza, l'Iran no pot continuar sent un observador", ha alertat el ministre d'Exteriors iranià, Hossein Amir-Abdollahian, que aquest dissabte es va reunir amb el líder de Hamàs, Ismail Haniyeh, a Doha.

Tensions creixents a la frontera amb el Líban

Hezbol·lah ha continuat atacant Israel des del Líban i l'exèrcit hebreu hi ha respost amb foc d'artilleria i bombardejos aeris. El grup xiïta libanès ha llançat cinc atacs amb míssils aquest diumenge i ha assegurat que ha causat víctimes al quarter militar israelià de Hanita. Paral·lelament, el braç armat de Hamàs, les Brigades Al-Qassam, ha afirmat que avui ha disparat 20 coets des del Líban en direcció a dos assentaments israelians. Fins ara han mort 16 persones pel foc creuat a banda i banda de la frontera entre Israel i el Líban.

El portaveu de l'exèrcit israelià, Daniel Hagari, ha considerat que Hezbol·lah està escalant tensions a la frontera amb el Líban per dificultar l'ofensiva israeliana a Gaza, i ha assegurat que Israel està preparat per a una guerra amb dos o més fronts.