Les quatre claus de l'acord del Brexit

El Brexit es consumarà el 29 de març del 2019. Aquell dia, el Regne Unit deixarà de ser formalment un dels socis de la Unió Europea i el club perdrà un dels motors polítics i econòmics que han donat forma a l'estructura actual des de fa quatre dècades. La seva sortida obligarà a fer canvis en textos legals i clàusules.

Unió duanera

Tot el Regne Unit en formarà part per un “temps limitat”, no només Irlanda del Nord. L’expressió no indica amb precisió el final d’aquesta pertinença. Tots els 'brexiters', tant al govern com al Parlament, consideren que aquesta és la porta oberta a quedar-s’hi de manera permanent. En principi, això evitaria la frontera dura a Irlanda.

Mecanisme de sortida

Un altre dels punts més cantelluts. ¿Com podrà sortir el Regne Unit de la unió duanera? No de manera unilateral. Hi haurà un òrgan, format meitat i meitat per la UE i el Regne Unit, que revisarà la situació quan faltin sis mesos per al final del període de transició. Aquest mecanisme és el que referma la por dels 'brexiters' a la trampa permanent de la unió duanera.

UE - Irlanda del Nord

Malgrat que tot el Regne Unit es quedi a la unió duanera, Irlanda del Nord formarà part, per als béns de consum i els productes alimentaris, del mercat únic. ¿Caldrà, doncs, que hi hagi més controls entre la Gran Bretanya i l’Ulster? És la gran preocupació dels membres del govern i, en especial, dels unionistes nord-irlandesos.

Escòcia i la pesca

El govern nacionalista de Nicola Sturgeon ja reclama les mateixes condicions que Irlanda del Nord, és a dir, que Escòcia formi part, encara que sigui parcialment, del mercat únic. Alhora, els conservadors escocesos tenen molts dubtes sobre el fet que l’acord encara prevegi que les flotes de pesca de la Unió Europea tindran accés a les aigües territorials del Regne Unit. No és el Brexit que volen.