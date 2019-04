Les reaccions a l'incendi de la catedral de Notre-Dame

Les reaccions al devastador incendi de la catedral de Notre-Dame no s'han fet esperar. Les xarxes socials, com ja és costum, han sigut mirall d'aquesta atenció que ha vingut de pràcticament tots els racons del món.

A banda de les reaccions de la política francesa, encapçalades pel president Emmanuel Macron i per l'alcaldessa de París, Anne Hidalgo, bona part del panorama polític mundial també ha expressat la seva consternació per l'incendi.

Un dels primers a respondre ha sigut el president dels Estats Units, Donald Trump. A través d'un missatge de Twitter, el mandatari nord-americà s'ha mostrat impactat pel foc que crema la catedral parisenca. "És horrible veure el massiu foc a la catedral de Notre-Dame de París. Potser es podrien utilitzar avions amb tancs d'aigua per apagar-lo. S'ha d'actuar amb rapidesa".

So horrible to watch the massive fire at Notre Dame Cathedral in Paris. Perhaps flying water tankers could be used to put it out. Must act quickly!