En marxa el referèndum per l'autonomia de Bangsamoro, la regió musulmana de les Filipines

Milers de filipins del sud del país, on viu la minoria musulmana, estan votant en el referèndum per ratificar l'acord de pau que preveu donar-los més autonomia. La jornada transcorre amb normalitat tot i alguns incidents. A primera hora del matí desenes de persones ja feien cua abans de l'obertura dels col·legis electorals a Cotabato, la ciutat que es convertiria en la capital de la nova regió, batejada com a Bangsamoro.

El director regional de la comissió electoral, Ray Sumalipao, ha informat que 24 centres de la ciutat han obert amb tres hores de retard després que ahir a la nit les persones que s'encarregaven de les urnes rebessin amenaces en missatges de text per telèfon.

També a Cotabato els artificiers de la policia han fet detonar de manera controlada una bomba de mà que s'ha trobat de bon matí prop d'un institut, encara que les autoritats no han aclarit si l'incident està relacionat amb la votació. La descoberta ha tingut lloc després que ahir a la nit esclatés una altra granada llançada contra la casa d'un jutge, si bé Sumalipao ha desvinculat el succés del plebiscit i l'ha atribuït a algú molest amb alguna decisió del magistrat.

La votació és sobre la llei d'autonomia del Bangsamoro –signada pel president, Rodrigo Duterte, al juliol–, que implementa l'acord de pau assolit amb el Front Moro d'Alliberament Islàmic (FMAI) el 2014 per l'anterior administració, de Beningo Aquino. El FMAI, el principal grup rebel musulmà de les Filipines, va renunciar després d'aquest pacte a la independència i a la lluita armada a canvi de governar la nova regió, que tindrà autonomia fiscal, a més de la seva pròpia força de seguretat, un Parlament i un sistema de justícia que integrarà preceptes islàmics.

Uns 2,1 milions de filipins estan cridats a votar a les províncies de Basilan, Lanao del Sud, Maguindanao, Sulu i Tawi-Tawi, que integren la Regió Autònoma del Mindanao Musulmà (ARMM).

Si prospera el plebiscit, Bangsamoro inclourà, a més d'aquests territoris, les ciutats de Cotabato i Isabela, que el 1996 van votar quedar-se fora de l'ARMM –que ara desapareix– perquè no tenia el suport de l'FMAI. El 6 de febrer votaran si s'integren a Bangsamoro els 600.000 habitants de Lanao del Nord, una província que no pertany a l'ARMM.

Les autoritats han mobilitzat 20.000 efectius de l'exèrcit i la policia per prevenir incidents.