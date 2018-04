El règim sirià assegura que l'atac no ha aconseguit el seu objectiu

"Desgraciadament, em vaig adormir abans de l'atac. Espero que la propera onada de bombardejos passi quan estigui despert", diu amb sarcasme Abulkader des de Damasc. Com Abulkader centenars de milers de sirians consideren que la resposta dels Estats Units, França i el Regne Unit arriba massa tard.

Tres instal·lacions sirianes han estat atacades en l'ofensiva aèria occidental. Segons fonts prosirianes, els objectius eren bases militars que ja havien estat evacuades. "Hem absorbit l'atac", ha informat un funcionari sirià en relació als 110 míssils que els Estats Units, el Regne Unit i França han llançat contra Síria aquesta matinada. Segons el règim de Baixar al-Assad, la majoria dels projectils han estat enderrocats per les defenses aèries sirianes. Això contradiu la versió del Pentàgon, que assegura que els més de 100 míssils han destruït un centre d'investigació científica a Damasc i dues centrals d'emmagatzematge de gas sarín als voltants d'Homs. "Vam rebre una alerta de Rússia d'un possible atac nord-americà i totes les bases militars van ser evacuades fa dies", ha insistit la font militar siriana.

Emparat per Moscou i Teheran, el règim sirià confia que sortirà guanyador en aquesta cursa en la qual competeixen les principals potències mundials. Aquest convenciment del sàtrapa sirià ha estat reafirmat aquest matí per desenes de milers de persones que han sortit als carrers de Damasc per mostrar el seu suport al règim i als seus aliats, l'Iran i Rússia.

540x306 Un retrat de Baixar al-Assad a la carretera que connecta Damasc amb l'aeroport. / Omar Sanadiki / REUTERS Un retrat de Baixar al-Assad a la carretera que connecta Damasc amb l'aeroport. / Omar Sanadiki / REUTERS

La televisió estatal siriana ha difós imatge de milers de residents congregats a la plaça Omayyad, al centre de Damasc, onejant les banderes de Rússia i l'Iran. Els manifestants aplaudien i ballaven mentre molts conductors feien sonar els seus clàxons en senyal de victòria. La multitud es barrejava amb homes uniformats i personalitats, entre les quals hi havia un actor i diversos legisladors.

Aquest dissabte les forces sirianes també han entrat a Duma, l'últim reducte rebel prop de la capital siriana, que el règim va prendre aquesta setmana i que va ser escenari del suposat atac químic pel qual Occident ha pres represàlies. La cadena oficial del règim ha emès imatges de policies sirians onejant la bandera nacional a l'entrada de Duma, i ha informat que la "presència terrorista" a la localitat rebel alliberada acabarà "en unes hores".

Les reaccions a la regió no s'han fet esperar. Turquia, aliat de l'oposició siriana, ha aplaudit l'atac occidental. "Donem la benvinguda a aquesta operació. Hauria estat impensable no reaccionar davant el règim sirià, que subjuga la seva pròpia població amb armes convencionals o químiques i que té un historial demostrat de crims de guerra i de lesa humanitat ", ha informat, en un comunicat, el ministeri de Defensa turc.

Per la seva banda, l'aiatol·là Ali Khamenei ha advertit: "L'Iran s'oposa a l 'ús d'armes químiques. Però també ens oposem i condemnem la manipulació i la fabricació d'excuses amb la finalitat d'envair un país independent".