El règim sirià justifica la matança

Per cinquè dia consecutiu, Guta Oriental es va despertar sota el foc de l’artilleria del règim. La intensitat dels bombardejos ha deixat fora de servei nou centres de salut, i això fa que la població quedi pràcticament sense accés als hospitals. Segons l’Observatori Sirià de Drets Humans, les últimes instal·lacions mèdiques atacades són els centres sanitaris de Duma, Madira i Yisrín. En concret, les forces sirianes van tirar ahir 207 coets contra la ciutat de Duma; 100 projectils contra les poblacions de Saqba, Kafr Batna i Yisrín, i 30 contra Arbin. Els centres de salut van quedar completament o parcialment destruïts. A més, en els atacs aeris que es van reprendre a la tarda van morir vint civils.

La situació ha esdevingut tan dramàtica als suburbis de Damasc, on des de fa mesos no entra ajuda ni armes ni munició, que els dos grups opositors de caràcter islamista que controlen la zona -l’Exèrcit de l’Islam i la Legió de la Misericòrdia- no poden fer front a l’ofensiva governamental. Des de diumenge ja han mort més de 350 civils i hi ha més de 1.500 ferits. Sembla que es tracta de l’assalt final de la batalla més cruenta de Síria, després de la caiguda d’Alep. Les forces sirianes, amb el suport de bombarders russos, estan preparant l’ofensiva terrestre sobre Guta Oriental, cosa que obligarà els rebels islamistes a deixar les armes.

Per al règim sirià és molt important recuperar Guta Oriental, perquè és l’últim bastió opositor a prop de Damasc i és vist com una amenaça per a la seguretat de la capital siriana. Des dels suburbis de Damasc, els insurgents tiren morters contra la capital que de vegades són mortals. Davant la intensificació dels bombardejos del règim contra els suburbis de Damasc, els habitants dels barris pròxims al bastió opositor van evacuar els seus habitatges per por a una represàlia dels rebels islamistes.

El règim justifica la seva brutal ofensiva contra Guta Oriental perquè vol posar fi als trets d’obusos i coets dels rebels sobre la capital siriana. No obstant això, la preocupació de les autoritats sirianes per la seguretat dels ciutadans de Damasc no és proporcional al terror al qual té sotmesos els prop de 400.000 civils atrapats en aquests suburbi de la capital. Guta Oriental ha sigut víctima d’almenys tretze atacs químics, sotmesa a bombardejos diaris, i està sota setge governamental des de mitjans del 2015.

El règim sembla estar seguint el mateix patró que amb la castigada Alep, on després de setmanes d’intensos bombardejos es va arribar a un acord d’alto el foc que va permetre l’evacuació dels civils i la rendició dels rebels. Una font opositora consultada per l’ARA va assegurar ahir que el govern sirià “no pararà fins a aconseguir que els grups rebels islàmics entreguin les armes”. Aquesta serà aleshores la victòria definitiva de Baixar al-Assad, si aconsegueix recuperar Guta Oriental i la ciutat d’Idlib, al nord i única capital de província en mans de l’oposició.

Reacció internacional

Amb l’ofensiva turca Branca d’Olivera, el sàtrapa sirià ha recuperat un aliat a la guerra siriana: els kurds. La intervenció militar de Damasc a favor de les milícies kurdes que estan combatent contra les tropes turques al cantó d’Afrin col·locarà Al-Assad en una posició de força en les futures negociacions de pau.

Malgrat les massacres, la comu-nitat internacional continua legitimant Al-Assad com a president de Síria. Davant les dimensions de la catàstrofe humanitària a Guta Oriental no és exagerat sentir per boca del secretari general de les Nacions Unides, António Guterres, que el que les persones estan vivint allà és “l’infern a la Terra”. L’ONU va demanar ahir una treva humanitària a Guta per evitar una “massacre”, però aquesta crida arriba massa tard per als civils atrapats als suburbis de Damasc. Els habitants de Guta se senten abandonats. Més de 700 malalts greus necessiten ser evacuats d’urgència i el temps corre en contra seu.

Mentre avions de guerra bombardejaven l’últim enclavament rebel prop de Damasc per cinquè dia consecutiu, el Consell de Seguretat de l’ONU espera votar una resolució per a un alto el foc a Síria. La iniciativa de treva, impulsada per Suècia i Kuwait, busca un cessament de les hostilitats a tot Síria durant un mes i estableix que, 48 hores després del seu inici, es permeti l’accés setmanal de combois humanitaris de l’ONU a àrees necessitades. Dos dies després s’haurien de facilitar evacuacions mèdiques a zones a les quals les Nacions Unides no tenen accés. A més, l’esborrany reclama l’aixecament del setge sobre diverses àrees, inclòs l’enclavament rebel de Guta. Rússia, aliada del règim sirià, s’ha mostrat contrària a aquesta iniciativa perquè la considera poc realista: afirma que els “terroristes” -Moscou i Damasc titllen així els opositors- contra els quals combaten no respectaran la treva.