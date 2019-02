Londres pressiona Alemanya perquè reprengui la venda d'armes a l'Aràbia Saudita

El govern de Theresa May ha instat l'executiu alemany que continuï venent armes a l'Aràbia Saudita i rectifiqui l'anunci que aturava el comerç armamentístic com a represàlia per l'assassinat de Jamal Khashoggi, un periodista crític amb el regne teocràtic. La petició ha estat transmesa a través d'una carta que ha enviat el titular d'Exteriors britànic, Jeremy Hunt, al seu homòleg germànic, Heiko Maas.

Tant Londres com Berlín van condemnar l'assassinat de Khashoggi, però des del govern d'Angela Merkel es va donar la instrucció a la indústria armamentística local que s'abstingui a vendre més armes al regne davant les evidències que darrere la mort del periodista hi ha el príncep hereu saudita.

Segons el diari alemany 'Der Spiegel', el ministre Hunt ha adreçat una missiva a Maas en què afirma estar "molt preocupat per l'impacte de la decisió del govern alemany sobre la indústria de defensa britànica i europea i les conseqüències per a la capacitat d'Europa de complir els seus compromisos de l'OTAN".

La notícia de la carta coincideix amb la visita de Hunt a Alemanya, on s'ha entrevistat amb el ministre Maas per tractar sobre les aliances després del Brexit. En aquest sentit, Londres defensa que les empreses del sector de les armes britàniques tindran dificultats per complir els seus compromisos i contractes amb el govern de Riad perquè estan supeditades a les empreses alemanyes. Així, entre els projectes afectats hi ha l'Eurofighter Typhoon i el Tornado, que s'han de lliurar a l'Aràbia Saudita i es desenvolupen entre companyies britàniques i alemanyes, segons assenyala 'The Guardian'.