Salvini desallotja el segon centre d'acollida de refugiats més gran d'Itàlia

La immigració i l’acollida de refugiats continua sent un tema espinós a Itàlia, on el polèmic vicepresident del país i ministre de l’Interior, Matteo Salvini, segueix fent esforços –a través de la seva política xenòfoba– perquè així sigui. Aquest dimecres s'ha donat a conèixer que més de 500 persones estan sent expulsades del segon centre de recepció de refugiats més gran d’Itàlia, situat a Castelnuovo di Porto, a tocar de Roma.

És el primer gran desallotjament des que el govern populista d’Itàlia –format per la coalició dels partits Moviment 5 Estrelles i la Lliga– va prometre aquestes mesures anti immigratòries com a part de l’anomenat Decret Salvini, que limita la protecció internacional per als refugiats. En concret, i tal com van anunciar des de Roma al setembre, el procediment modifica les normes que regulen l’acollida de refugiats al país, cancel·la els permisos per motius humanitaris i allarga la permanència en els centres de primera acollida en què es decideix si es poden quedar al país o són deportats.

Desenes d'immigrants són expulsats dels centres d'acollida a Itàlia per ordre de Salvini

Fins al moment, una setantena de refugiats ja han sigut expulsats del centre de Castelnuovo di Porto. Les 430 persones restants seran desallotjades durant els propers dies, abans del tancament de l’edifici, previst per al 31 de gener.

No serà un cas aïllat

I és que, seguint amb el seu discurs radical i incendiari, el mateix Salvini havia afirmat que el centre, que ha arribat a acollir més de 8.000 persones en els últims vuit anys, era un “cau que potencia el tràfic de drogues i el crim”. I tot apunta que l’acció no serà aïllada: el pròxim objectiu sembla que és un altre centre de recepció situat a la localitat siciliana de Cara di Mineo –el més gran del país–, als afores de Catània, on resideixen uns 2.000 refugiats.

I, a partir d’aquí, anar desallotjant establiments similars arreu d’Itàlia. “Aquests tancaments faran que el govern italià estalviï 6 milions d’euros l’any, una quantitat econòmica que destinaré a ajudar els italians”, ha reiterat Salvini.

Com era d'esperar, la posada en pràctica d’aquesta decisió al centre de Castelnuovo di Porto ha causat indignació en bona part del país i també a Europa. Riccardo Travalgini, l’alcalde d’aquest municipi, ha explicat als mitjans de comunicació que no havia rebut cap avís previ que l’informés d’aquest desallotjament.

540x306 El polèmic vicepresident i ministre de l'interior italià, Matteo Salvini, en una imatge d'arxiu. / REMO CASILLI / REUTERS El polèmic vicepresident i ministre de l'interior italià, Matteo Salvini, en una imatge d'arxiu. / REMO CASILLI / REUTERS

Travalgini ha narrat que una flota d’autobusos s'ha endut la majoria d’aquests immigrants cap a una destinació no revelada. Sembla, però, que els refugiats aniran a parar a un altre centre d’acollida, i una part d’ells corre el risc de ser deportats, ja que no tenen el dret de protecció humanitària. Sigui com sigui, el canvi es traduirà en més dificultats per als migrants: molts d’ells havien trobat feina i havien establert relació amb els veïns.

Rebuig de l'oposició

Davant aquesta resposta, habitants de la localitat, entre ells el mateix Travalgini, han decidit obrir les portes dels seus habitatges per allotjar algunes d’aquestes persones. “En només un dia, [Salvini] ha aconseguit destruir anys de treball”, ha denunciat el mateix Travalgini, visiblement molest. “Aquestes eren persones que havien aconseguit integrar-se al seu nou país”, ha etzibat l’alcalde, que ha declarat que presentarà un recurs davant la justícia italiana.

Mentrestant, la controvertida decisió també ha arribat al Parlament. Roberto Morassut, del Partito Democratico, ha estat mirall del rebuig de l’oposició. El polític, que ha criticat enèrgicament la mesura, ha comparat aquests desallotjaments amb “les deportacions als camps de concentració nazis”.