Una segona dona acusa Joe Biden de comportament inadequat

Una segona dona, Amy Lappos, ha acusat Joe Biden, vicepresident durant vuit anys als governs d'Obama, de comportament inadequat per haver agafat la seva cara amb les dues mans i posteriorment fregar el seu nas amb el d'ella, segons explica al diari local 'Hartford Courant'.

L'afectada, de 43 anys, assegura que Biden la va tocar sense el seu consentiment durant un acte per recaptar fons en una casa particular a Hartfort, Conneticut, l'any 2009. Relata que l'incident es va produir quan l'exvicepresident del govern d'Obama va entrar a la cuina per agrair l'assistència als presents. Lappos ha convidat Biden a abandonar les seves aspiracions d'arribar a la Casa Blanca: "Les expressions d'afecte no sol·licitades no estan bé. L'objectivació de les dones no està bé", ha dit Lappos.

Les declaracions de Lappos arriben després que divendres una excandidata demòcrata per a vicegovernadora de Nevada, Lucy Flores, acusés Biden de petonejar-la durant un acte sense el seu consentiment. En un primer moment, l'exvicepresident va negar les acusacions a través del seu portaveu, però més tard va aparèixer en públic llegint un comunicat en el qual es comprometia a "prestar atenció" al testimoni de Flores.

Les reaccions al país

Diverses candidates demòcrates per a les presidencials del 2020 han donat suport a Flores. La senadora Elizabeth Warren va exigir a Biden que "donés una resposta" a l'afectada. D'altra banda, la senadora Amy Klobuchar va afirmar que "la gent posa sobre la taula un problema i ells l'han d'abordar", demanant al seu company de partit que no ignorés les acusacions.

De la mateixa manera, també hi ha personalitats que defensen l'exvicepresident. La seva antiga assistent, Cynthia Hogan, va assegurar al 'New York Times' que Biden va tractar les dones amb respecte i "va insistir que els altres fessin el mateix", diu Hogan.