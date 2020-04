Llei seca contra el coronavirus a Sud-àfrica

Sud-àfrica enfila la seva cinquena setmana de confinament pel coronavirus amb una de les mesures més inusuals en aquesta pandèmia: la venda d'alcohol està prohibida. No sense polèmica, el govern de Ciryl Ramaphosa va vincular directament alcohol i violència en un país amb uns nivells molt alts de criminalitat i ha resistit les dures pressions de la patronal del sector –de licoreres i bars–, que havia amenaçat amb portar l'ordre executiva davant del Tribunal Constitucional si no es rectificava.

Però Ramaphosa s'ha mantingut en la criminalització de les begudes de graduació, malgrat que a partir de divendres, 1 de maig, el país relaxarà algunes mesures i permetrà la venda de tabac o sortir a fer exercici, si bé continua prohibit viatjar fora de la província i fer funerals.

Bheki Cele, el particular ministre de la Policia, ha arribat a dir que "desitjaria estendre el veto a l'alcohol més enllà del bloqueig", que ha deixat l'activitat del país sota mínims. "És sabut que l'alcohol forma part dels generadors de delictes", ha dit Cele, un antic comissari en cap partidari de limitar les armes, que assegura que l'alcohol està al darrere de "la majoria d'assassinats o agressions sexuals".

651x366 Residents d'Alexandra, a Johannesburg, fent cua per sotmetre's a una prova ràpida durant el confinament per coronavirus / KIM LUDBROOK / REUTERS Residents d'Alexandra, a Johannesburg, fent cua per sotmetre's a una prova ràpida durant el confinament per coronavirus / KIM LUDBROOK / REUTERS

De fet, Cele ha mostrat estadístiques policials que constaten que en la primera setmana de confinament la criminalitat va reduir-se dràsticament i ho va atribuir directament a la falta d'alcohol, però no al fet de les dificultats per moure's lliurement pels carrers.

El president Ramaphosa s'ha referit al consum d'alcohol com un "obstacle per a la lluita contra el coronavirus" i ha afirmat que el país no es pot permetre destinar cap recurs als accidents, agressions i altres emergències que provoca el consum excessiu d'alcohol, perquè tothom s'ha de centrar en combatre el coronavirus.

Quatre de cada deu urgències

Es calcula que el 40% de les urgències mèdiques que s'atenen cada setmana estan relacionades amb l'abús d'alcohol i el govern no vol que els 5.000 llits extres habilitats per a malalts del covid-19 hagin de ser ocupats per altres pacients.

Sud-àfrica és el país més afectat per l'epidèmia al continent, amb 5.000 casos positius i gairebé un centenar de morts, però el govern confia que les ràpides mesures de restricció dels moviments i les proves massives per detectar nous contagis aconsegueixin frenar la transmissió i que no es col·lapsi el sistema sanitari, el més ben dotat del continent.

A Marie Wessels l'ordre contra l'alcohol la va enxampar amb "el celler força ple" per poder passar uns quants caps de setmana, apurant els últims dies d'estiu amb una bona barbacoa, explica des d'un barri benestant als afores de Johannesburg. Amb tot, diu que li dona un vot de confiança a "Ciryl [Ramaphosa] perquè està demostrant que és un bon gestor" en una epidèmia. De la mateixa opinió és Thato Kumale, del centre de la capital econòmica sud-africana, que només qüestiona per què "es permet la venda de cigarretes si el coronavirus ataca els pulmons".

Cerques a Google

La prohibició ha fet que els sud-africans busquin alternatives i, segons l'anàlisi de Google, les primeres setmanes del confinament, les cerques relacionades amb la destil·lació d'alcohol a casa es van multiplicar per cinc.

A la veïna Namíbia també han prohibit la venda d'alcohol i la policia ha denunciat que prolifera el mercadeig il·legal d'ampolles de contraban amb Angola i Zàmbia.