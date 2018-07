Els nens tailandesos reben aliments i atenció mèdica mentre se sospesa el pla de sortida de la cova

Els equips de rescat que treballen en l'operació per salvar els 12 nens tailandesos i el seu entrenador, que estan atrapats des de fa deu dies en una cova al nord de Tailàndia, sospesaven aquest dimarts les poques opcions que tenien per treure'ls de la gruta. La previsió meteorològica de pluges per a les pròximes hores afegia urgència a l'operació, per aconseguir treure els nens abans que la cova s'inundés encara més.

La maquinària de bombeig seguia aquest dimarts extraient aigua de la cavitat, mentre un equip de metges submarinistes havia arribat ja fins als nens i els havia subministrat aliment líquid ultracalòric. El cap de l'operació de rescat i governador de la província de Chiang Rai, Narongsak Osotthanakorn, va explicar que s'havia constatat el bon estat de salut de tots ells, alguns només amb ferides superficials.

Els professionals de rescat es plantejaven dues opcions principals per treure'ls de la cova: fer-los bussejar pels estrets passatges pels quals s'hi ha accedit –una operació que resultarà molt arriscada, ja que no són bussejadors experts i algun d'ells sembla que fins i tot no sap nedar– o bé cavar una fossa per accedir-hi des de dalt.

"Ara mateix pensem que la primera opció és la millor, però significa que tot el grup haurà de nedar i bussejar, i ja estan practicant, mentre parlem", va dir el governador, que va descartar, per "ridícul", el pla que algun membre de l'equip havia apuntat en un inici de fer-los esperar i alimentar-los dins de la cova fins que les aigües baixin a la fi de la temporada de pluges, que seria d'aquí quatre mesos.

L'única via de sortida des de la gruta on hi ha els nens –a un quilòmetre de profunditat sota terra i a uns 4 quilòmetres al nord de l'entrada principal de la cova, ara bloquejada per les inundacions– és un passatge estret i inundat en trams pels quals caldria anar amb un equip lleuger d'oxigenació.

"És un tram perillós fins i tot per a una persona experta, així que per a gent que no té cap experiència o molt poca en submarinisme, portar-los amb un regulador i un tanc d'oxigen, si el perden només durant un minut o dos pot resultar fatal", explicava a la CNN el cap de l'equip dels EUA que participa en el rescat, Anmar Mirza.

540x306 Equips de rescat que participen a l'operació per salvar 12 nens i un entrenador a Tailàndia. / Reuters Equips de rescat que participen a l'operació per salvar 12 nens i un entrenador a Tailàndia. / Reuters

Un equip dels NavySEAL tailandesos acompanya els nens en tot moment des que van ser trobats dilluns a la tarda per dos dels submarinistes experts en rescats arribats des del Regne Unit. Al vídeo gravat per la càmera que un d'ells portava al frontal es veu com els nens demanen quin dia és i diuen que hi són tots 13. "Digues que tenim gana", li urgia un dels nens en tailandès a un altre nen que sabia parlar anglès. "Ja els ho he dit dos cops, ja ho saben", li responia el segon nen també en tailandès.

Els nois, d'entre 11 i 16 anys, s'han mantingut aquests deu dies vius gràcies a l'aigua que han anat recol·lectant de les gotes que queien del sostre de la cova, unes filtracions naturals que els han servit per beure aquests dies sense menjar. Ara estaven sent alimentats amb gel líquid nutritiu mentre s'intentava també instal·lar una línia de telèfon que arribés fins a ells perquè poguessin parlar amb els seus familiars, que els esperen fora de la cova.