Els taxistes polonesos segueixen l'exemple de Barcelona i col·lapsen Varsòvia per protestar contra Uber

Aproximadament 2.000 taxistes han tallat aquest dilluns els carrers de Varsòvia per protestar contra la competència deslleial de les empreses de transport amb conductor com Uber. Els taxistes han sortit de cinc punts diferents de la capital polonesa circulant a deu quilòmetres per hora i tocant el clàxon fins arribar al palau on resideix el primer ministre del país, Mateusz Morawiecki.

"Volem que el govern reaccioni a les activitats il·legals de certs transportistes", ha declarat a la premsa el president del sindicat de taxis de Varsòvia, Karoslaw Idzikowski. De la mateixa manera que a Barcelona, els taxistes porten anys reclamant que qui vulgui treballar en el sector del transport de persones compleixi els mateixos requisits que el sector públic. Uber és present a Polònia des de l'agost del 2014, i funciona en sis ciutats del país.

El govern polonès cedeix

Per aturar les protestes, el govern de Polònia ha proposat una nova llei que exigirà que els conductors d'empreses com Uber i Cabify tinguin una llicència de taxi per conduir per a les empreses privades.

Uber, però, no vol perdre la partida i ha anunciat que farà una inversió de 37 milions de zlotys (uns 8,2 milions d'euros) per crear un centre de recerca en què pretén dissenyar bicicletes elèctriques. El moviment de la multinacional ha fet que molts mitjans del país es preguntin si val la pena aplicar una llei que pot posar en perill una inversió d'aquesta envergadura.